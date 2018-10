huffingtonpost

: Berlusconi lancia un nuovo appello a Salvini: 'Con M5S baratro economico e democratico' - HuffPostItalia : Berlusconi lancia un nuovo appello a Salvini: 'Con M5S baratro economico e democratico' - frapaceamore : @angelamaria_c @zdizoro Esatto... - enricomaino : Ha funzionato con Berlusconi.Ora c'è al governo gente con le palle,che ha alle spalle la maggioranza del popolo ita… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) "Continuiamo a rivolgerci ae alla Lega perché i programmi di centrodestra e M5S sommandosi non possono portare ad altro che all'esplosione del bilancio". Lo dice Silvio, a margine di una riunione di Forza italia. "Auspichiamo la fine prossima di questo governo e che il centrodestra si ripresenti agli elettori unito per vincere", aggiunge. "Abbiamo paura che l'Italia possa avviarsi verso unnon soloma di democrazia e libertà".Il reddito di cittadinanza, commenta il Cavaliere, è una misura "negativa, distruttiva".continua: "Abbiamo parlato della manovra che non si conosce esattamente e in particolare del reddito di cittadinanza, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perché spingerà molti a non cercare più lavoro, molti a lasciare lavori tanto paga lo Stato. Riteniamo sia un disastro che non ...