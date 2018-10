Berlusconi | Con il reddito di cittadinanza esplode il bilancio dello Stato

Berlusconi lancia un nuovo appello a Salvini : "Con M5S baratro economico e democratico" : "Continuiamo a rivolgerci a Salvini e alla Lega perché i programmi di centrodestra e M5S sommandosi non possono portare ad altro che all'esplosione del bilancio". Lo dice Silvio Berlusconi, a margine di una riunione di Forza italia. "Auspichiamo la fine prossima di questo governo e che il centrodestra si ripresenti agli elettori unito per vincere", aggiunge. "Abbiamo paura che l'Italia possa avviarsi verso un baratro non solo economico ma ...

'Il reddito di cittadinanza è un disastro' - Berlusconi - : Roma, 4 ott., askanews, - Il reddito di cittadinanza è un 'disastro'. Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, parlando a palazzo Grazioli al termine della riunione con lo stato maggiore di ...

Vittorio Sgarbi a Pietro Senaldi : 'Basta con Forza con Silvio Berlusconi ho rotto' : 'È un grande amarcord', spiega meditabondo il critico d'arte e parlamentare azzurro, 'c'entra il calcio, dove non sono un grande esperto ma c'entrano anche la politica e la memoria: mia madre mi ...

Berlusconi : sono preoccupato dalla deriva autoritaria del governo - siamo vicini al baratro : Silvio Berlusconi si è detto "preoccupato dalla deriva autoritaria" dei 5 stelle e che questo governo porti al "baratro" non solo economico ma anche sul fronte delle ‎libertà. "Auspichiamo la fine prossima di questo governo - ha aggiunto - e il centrodestra si ripresenterà agli elettori".‎

"Berlusconi è in mano a badanti Forza Italia destinata a sparire" : Intervista di AffarItaliani.it a Vittorio Sgarbi dopo l'annullamento della visita da parte di Silvio Berlusconi a Sutri e l'uscita del sindaco della cittadina in provincia di Viterbo dal gruppo di Forza Italia alla Camera Segui su affarItaliani.it

Sgarbi lascia Forza Italia : “Ho invitato a Berlusconi a Sutri - ma non è venuto per le liti da pollaio del suo partito infido” : Vittorio Sgarbi ha lasciato (di nuovo) Forza Italia. Il critico d’arte, deputato, è uscito dal gruppo parlamentare degli azzurri. Il motivo ufficiale è il fatto che Silvio Berlusconi ha annullato la sua visita a Sutri, cittadina in provincia di Viterbo in cui Sgarbi da qualche mese è sindaco. Sgarbi sostiene che il leader di Forza Italia era stato invitato altre due volte, sempre senza successo. Il motivo dell’invito? ...

Vittorio Sgarbi lascia il gruppo di Forza Italia e accusa Silvio Berlusconi : 'Lo sgarbo a sua madre' : Vittorio Sgarbi lascerà il gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. La decisione del critico d'arte è giunta dopo la notizia della mancata partecipazione del leader degli azzurri, Silvio ...

Berlusconi-Monza - ecco le cifre e le modalità di acquisto del club brianzolo : Il nuovo Monza targato Silvio Berlusconi, ha già portato a termine il suo primo acquisto, l’ex Bari Iocolano, rimasto svincolato dopo il fallimento della società pugliese. Il condor Galliani, quindi, continua a farsi valere sul mercato dei parametro zero. In ogni caso, intanto iniziano ad emergere dettagli sulle cifre di acquisto della società brianzola da parte dell’ex presidente del Milan. Secondo quanto riferito da ...

Mano al portafogli - Berlusconi si prende il Monza : staccato un assegno di quasi tre milioni di euro : Silvio Berlusconi ha acquistato il Monza per la cifra di 2.9 milioni di euro, lasciando la carica di presidente a Nicola Colombo quasi tre milioni di euro. Sarebbe questa la cifra sborsata da Silvio Berlusconi, tramite la Fininvest, per acquistare il 100% del ‘Monza calcio’. Per l’esattezza, riferiscono fonti parlamentari di centrodestra, il Cav ha pagato 2,9 milioni di euro e il contratto di compravendita è stato firmato ...

Razzi : “Al 99 - 9% passo alla Lega - Matteo sa quanto valgo. Con Berlusconi non sono incazzato - sono avvelenato” : “Al 99,9% mi iscrivo alla Lega, è l’unico partito che fa quello che penso io. Mi voglio candidare alle Europee . Mi posso trovare bene con Matteo perché già l’ho portato con me in Corea del Nord, sa come sono trattato lì. Anzi, Salvini mi ha detto: ‘Se succede qualche guerra nucleare, tu devi fermare tutto perché sei l’unico che parla coi coreani”. Lo rivela a Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara (Radio24), l’ex senatore di Forza Italia, ...

Calciomercato Monza - il primo acquisto di Berlusconi è Iocolano : Monza - Il neo presidente Silvio Berlusconi , in tandem con il fido Galliani, batte il primo colpo di mercato per il suo Monza . È arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Simone Iocolano . Il ...

Berlusconi-Monza - le cifre ufficiale : Fininvest ha pagato 2 - 9 milioni : Quanto Berlusconi ha pagato il Monza? Le cifre ufficiali emergono dai documenti della compravendita relativa alle quote di maggioranza della società brianzola. L'articolo Berlusconi-Monza, le cifre ufficiale: Fininvest ha pagato 2,9 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.