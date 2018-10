Ben Daglish | l' influente compositore di musiche per molti videogiochi anni ' 80 | è

eurogamer

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Ben, l'diperdegli'80, è morto all'età di 52.Come segnala Eurogamer.net,ha composto la musica per numerosi giochi pubblicati negli'80, tra cui Cobra, Trap, The Last Ninja e Deflektor, su tutti e tre i principali computer a 8 bit dell'epoca: Commodore 64, ZX Spectrum e Amstrad CPC.Stando a un messaggio della moglie Sarah pubblicato su Facebook, ilè morto il 1° ottobre per complicazioni associate al cancro al polmone.Read more…