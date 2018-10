Beach Volley | a Qinzhou Menegatti-Orsi Toth al secondo posto

Beach Volley – Torneo tre stelle di Qinzhou : Menegatti/Orsi Toth seconde : World Tour 3 stelle Qinzhou: Menegatti/Orsi Toth chiudono al secondo posto Si chiude con un buon secondo posto il Torneo tre stelle di Qinzhou per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. Le due atlete allenate da Terenzio Feroleto, dopo aver conquistato l’accesso alla gara valevole per la medaglia d’oro grazie al successo per 2-0 (21-19, 21-14) sulle statunitensi Sponcil-Claes, si sono dovute arrendere al tie-break alle ...

Beach Volley - World Tour 2018 Qinzhou. Rimonta fatale : Menegatti/Orsi Toth seconde in Cina : Secondo posto per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che nella finale (la seconda disputata in stagione dalla coppia azzurra dopo quella vinta ad Agadir) del torneo 3 Stelle di Qinzhou, subiscono la Rimonta dalle brasiliane Ana Patricia/Rebecca ed escono sconfitte 2-1 al termine di un match dai due volti che era iniziato benissimo per la coppia italiana. Per la coppia verdeoro si tratta della prima vittoria in carriera sia a livello ...

Beach Volley - World Tour 2018 Qinzhou. Menegatti/Orsi Toth non si fermano : è finale! : Seconda finale in poco più di due mesi per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che alle 9 affronteranno le giovani brasiliane Ana Patricia/Rebecca per conquistare il terzo titolo in carriera nel World Tour. Nel torneo 3 Stelle di Qinzhou (Cina), la coppia azzurra nella notte italiana, ha conquistato l’accesso all’atto finale battendo 2-0 la coppia statunitense Sponcil/Claes, successo bis contro una coppia a stelle e strisce dopo ...

Beach Volley - World Tour 2018 Qinzhou : Menegatti/Orsi Toth volano in semifinale in Cina : Ottime notizie per il Beach volley femminile italiano dal torneo 3 stelle di Qinzhou in Cina. Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, infatti, hanno conquistato l’accesso alla semifinale esaltandosi nel contesto asiatico e prevalendo in confronti non semplici che stanno a certificare la bontà della coppia nostrana. Il duo allenato da Terenzio Feroleto ha superato in primis le spagnole Amaranta-Lobato con il punteggio di 2-0 (21-16, ...

Beach Volley : Menegatti-Orsi Toth in semifinale a Qinzhou : Qinzhou, CINA, -Prosegue spedita la marcia della coppia azzurra Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth nel torneo cinese di Qinzhou. Le ragazze allenate da Terenzio Feroleto hanno conquistato le ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Il sogno argentino di Scampoli e Bertozzi : Saranno Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi a rappresentare l’Italia nel torneo di Beach volley alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. La coppia azzurra ha superato i due step di qualificazione della Continental Cup e ora si presenta con concrete ambizioni di lottare per le posizioni che contano al torneo a Cinque Cerchi. Due percorsi differenti, quelli che hanno portato le due giocatrici a indossare la maglia azzurra. Quello più convenzionale ...

Beach Volley - World Tour 2018 Qinzhou. Menegatti/Orsi Toth avanti tutta. Seconda vittoria e ottavi conquistati : Seconda vittoria e ottavi di finale già conquistati per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che non sbagliano un colpo nel torneo 3 Stelle di Qinzhou in Cina. La coppia azzurra, dopo l’avvio non brillantissimo ma vittorioso contro le rappresentanti di Vanuatu Pata/Yoko, hanno disputato un match molto convincente contro le più forti svizzere Caluori/Gerson vincendo con un secco 2-0. Risultato mai in discussione e partita a senso unico con ...

Beach Volley - World Tour 2018 Qinzhou. Menegatti/Orsi Toth al secondo turno con il brivido : Una vittoria meno semplice del previsto ha salutato il ritorno alle gare di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth ed ha inaugurato la rincorsa alla qualificazione olimpica delle coppie italiane. Il binomio azzurro nella semifinale del girone nel 3 Stelle di Qinzhou in Cina, ha sconfitto 2-1 le rappresentanti Vanuatu Pata e Toko. Vinto facilmente il primo parziale 21-15, le azzurre si sono fatte rimontare nel secondo e nella volata finale hanno ...

Beach Volley - World Tour 2019 Qinzhou. Menegatti e Orsi Toth : inizia dalla Cina la rincorsa alla qualificazione olimpica : E’ quella composta da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth la prima coppia italiana ad iniziare il percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici 2020. Il lungo viaggio inizia da Qinzhou, in Cina, con un torneo 3 Stelle che distribuisce un discreto numero di punti e nel quale le italiane sono teste di serie numero 3. Il torneo apre la serie di appuntamenti autunnali che prevede due tornei in Cina, uno molto importante a Las Vegas e uno in ...

Beach Volley : da domenica 30 settembrer si gioca a Qinzhou : Qinzhou, CINA, - Il circo del Beach Volley internazionale fa tappa in Cina, dove a Qinzhou si giocherà il World Tour 3 stelle che inizierà domenica 30 settembre e si terrà fino a giovedì 4 ottobre. ...

Beach Volley - World Tour 2019. Ecco il calendario provvisorio : c’è anche Roma (da confermare) una settimana prima del Mondiale : L’Italia torna a fare capolino nel fittissimo calendario dei tornei del World Tour a due anni dalla grande rinuncia di Roma. Il Torneo 5 Stelle (massimo livello ma non nel circuito dei Major Series) dovrebbe svolgersi al Foro Italico dal 19 al 23 giugno 2019, cinque giorni prima del Mondiale di Amburgo ma data e soprattutto location devono essere ancora confermati, così come per tante altri appuntamenti del circuito Mondiale, il cui ...

Beach Volley School : tutto pronto per il gran finale : BIBIONE , VENEZIA, -Mentre i riflettori sono puntati sul Campionato del Mondo di Pallavolo Maschile, in svolgimento in Italia, che culminerà con la Fase finale di Torino dal 26 al 30 settembre 2018, in contemporanea tutto è pronto per il gran finale del progetto federale ...

