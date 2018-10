Beach handball | Olimpiadi Giovanili 2018 | l’Italia sogna in grande | ma le insidie non

oasport

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Siamo sempre più vicini al via del torneo dinell’ambito delledi Buenos Aires, in cui l’Italia parteciperà nel settore maschile con legittime ambizioni. La selezione allenata da Vincenzo Malatino si presenterà infatti in Argentina da vice-campione del mondo in carica under 17, dopo un europeo under18 non all’altezza, e culminato con un misero sesto posto. Il motivo, oltre ad un possibile calo fisico, potrebbe risiedere nell’assenza dei gemelli Marco e Simone Mengon, emigrati in Francia tra le fila del Montpellier, società che non ha dato il permesso di partire ai due neanche per Buenos Aires. Il punto di forza sarà dunque il pugliese Davide Notarangelo, mentre è praticamente certa la convocazione del portiere del Koper Matteo Capuzzo, l’uomo del futuro tra i pali azzurri, anche per quanto riguarda ...