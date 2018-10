Barcellona | grana Vidal | il cileno gioca poco e s’infuria sui social!

Tottenham-Barcellona - papera colossale di Lloris : Coutinho ringrazia e porta i blaugrana in vantaggio [VIDEO] : Uscita sconsiderata di Lloris, Jordi Alba mette in mezzo e Coutinho porta in vantaggio i blaugrana con un preciso destro Un rientro terribile per Hugo Lloris, il portiere del Tottenham è l’autentico protagonista in negativo del gol del vantaggio del Barcellona, il primo in questa serata di Champions League. Lionel Messi taglia il campo con un preciso tracciante per Jordi Alba, il portiere degli inglese esce dalla sua porta rimanendo ...

Barcellona - tensione tra Messi e Piquè : è divorzio totale nello spogliatoio blaugrana [DETTAGLI] : Nelle ultime due gare di campionato il Barcellona ha conquistato un solo punto, cosa che capita raramente a Messi e compagni. Il momento poco positivo sul campo, probabilmente, è lo specchio di quello che succede fuori e viceversa: il direttore di OkDiario Eduardo Inda, intervenuto durante la trasmissione televisiva “El Chiringuito” ha parlato di divorzio totale tra Gerard Piqué e Leo Messi. Sembrerebbe che al centrale catalano ...

Il Barcellona non ingrana e Messi lancia messaggi : “dobbiamo migliorare” : Il Barcellona sta vivendo una mini crisi dopo un inizio in campionato non proprio esaltante, interviene capitan Leo Messi Il Barcellona di Ernesto Valverde deve cambiare passo dopo un inizio di stagione non certo esaltante. La squadra di Leo Messi ieri ha pareggiato in casa contro l’Athletic Bilbao, dopo aver perso punti anche sul campo del Leganes. Proprio il capitano argentino ha deciso di alzare la voce, cercando di spronare i ...

Barcellona sconfitto - il Leganes accusa i blaugrana : 'Non sanno perdere' : Una sconfitta inattesa, un ko difficile da prevedere viste le formazioni scese in campo. Leganes da un lato e Barcellona dall'altro, nessuna vittoria in campionato per i padroni di casa e zero ...

Milan - pericolo Barcellona : i blaugrana avrebbero messo Rabiot nel mirino : Rabiot è da tempo l'oggetto del desiderio di mercato del Milan. Leonardo sta lavorando sottotraccia per cercare un intesa di massima col giocatore e portarlo a Milano la prossima stagione. Il centrocampista in forza al Paris Saint German sembra avere voglia di cambiare aria e lo dimostra il fatto che non voglia rinnovare col club parigino che nelle scorse settimane aveva avanzato un'offerta di rinnovo per 5 milioni di euro netti a stagione: né ...

Barcellona - si ferma Vidal : blaugrana in ansia per l’infortunio del cileno : Arturo Vidal alle prese con un nuovo problema al ginocchio che non lascia tranquillo mister Valverde: la situazione Arturo Vidal fa preoccupare il Barcellona ed il suo tecnico Valverde. Il centrocampista si è fermato per un infortunio durante l’allenamento con il suo Cile, un problema che non lascia tranquilli dato che si tratta dello stesso ginocchio operato nella passata stagione. Vidal non parteciperà probabilmente alle gare del ...

DIRETTA / Barcellona Huesca (risultato finale 8-2) streaming video Dazn : show dei blaugrana : DIRETTA Barcellona Huesca streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata della Liga spagnola(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 20:15:00 GMT)

DIRETTA/ Valladolid Barcellona (risultato finale 0-1) streaming video Dazn : blaugrana di misura! : DIRETTA Valladolid Barcellona, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che i blaugrana affrontano in trasferta, nella 2^ giornata della Liga(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 00:15:00 GMT)

Barcellona-Siviglia 2-1 ai blaugrana la Supercoppa di Spagna : Roma, 13 ago., askanews, - Il Barcellona ha vinto la Supercoppa di Spagna battendo per 2-1 il Siviglia nel match giocato a Tangeri, in Marocco. Debutto in Spagna del Var, utilizzato dopo appena 8 ...

DIRETTA/ Barcellona-Siviglia (risultato live 0-1) streaming video e tv : blaugrana a caccia del pari : DIRETTA Barcellona Siviglia streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della Supercoppa di Spagna (oggi 12 agosto) a Tangeri(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 22:24:00 GMT)

Il Barcellona pressa lo United : è Pogba il sogno dei blaugrana : Paul Pogba ha lasciato la Juventus nell'estate del 2016 per tornare al Manchester United che per riportarlo all'ovile ha investito poco più di 100 milioni di euro. Il francese ha dimostrato anche in ...

Barcellona - vacanze finite per Leo Messi : l’argentino domani torna ad allenarsi al centro sportivo blaugrana : L’attaccante argentino tornerà domani ad allenarsi presso il centro sportivo del Barcellona, dopo le vacanze post Mondiale vacanze finite per il 5 volte pallone d’oro Leo Messi. Il 31enne argentino sarà infatti domani al centro sportivo del Barcellona per le visite mediche e il primo allenamento della nuova stagione. domani riprenderanno a lavorare altri tre giocatori blaugrana reduci del mondiale: Gerard Piqué, Sergio Busquets ...

ICC - Barcellona-Tottenham 2-2 : gol e highlights. Blaugrana ok ai rigori - la vittoria la regala Malcom : Barcellona-Tottenham 2-2 , 7-5 dcr, 15' Munir , B, , 29' Arthur , B, , 73' Son , T, , 75' N'Koudou , T, Gol, emozioni e spettacolo a Pasadena tra Barcellona e Tottenham. Un pareggio pirotecnico tra ...

Calciomercato Barcellona - Malcom : 'Ho sempre voluto firmare per i blaugrana' : Il brasiliano potrà scendere in campo già nella prossima amichevole contro il Tottenham, magari proprio con Lionel Messi: "E' il miglior giocatore del mondo, una leggenda del calcio " prosegue " ...