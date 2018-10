Barcellona | 30 milioni al fisco per chiudere le indagini sugli agenti

Barcellona : rinnovo record per Busquets. Clausola da 500 milioni : Barcellona– Ha fatto tutto il percorso all’interno del Barcellona, dalle giovanili, passando per la squadra B, sino ad arrivare in prima squadra e, sostanzialmente, vincere tutto. Dalla cantera al tetto del Mondo, attraverso vittorie in campionato, Champions League, coppe e supercoppe varie. Sergio Busquets in vita ha indossato una sola maglia, e continuerà a farlo […] L'articolo Barcellona: rinnovo record per Busquets. ...

Neymar si trasferisce al PSG - il Barcellona versa 6 - 6 milioni di euro a un impiegato del club : Il trasferimento di Neymar Jr. dal Barcellona al Paris Saint Germain continua a far discutere. L'operazione, avvenuta nell'estate del 2017 e passata alla storia per essere la più costosa di sempre, a ...

Calciomercato - Rakitic-PSG : via dal Barcellona solo per 125 milioni di euro : Stop alle trattative in Serie A e in Premier League, operazioni invece ancora aperte in entrata e in uscita dalla Spagna alla Francia fino al 31 agosto. Da tempo nel mirino della UEFA e dal Fair Play ...

Borussia Dortmund - Dembelé continua a fruttare : altri 5 milioni dal Barcellona : Ousmane Dembelé ha trovato quasi un posto fisso nel Barcellona. Un bene per lui e per i blaugrana ma anche per il Borussia Dortmund, che continua a ricevere dal club catalano milioni su milioni del ...

Marlon-Sassuolo - ci siamo : al Barcellona andranno 12 milioni : La trattativa si è finalmente sbloccata, grazie anche all'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, arrivato questa mattina a Barcellona per discutere con i dirigenti blaugrana. Le due società ...

Vidal al Barcellona - tutto fatto : triennale da 9 milioni a stagione : Dalla Spagna: si attende solo l'ufficialità. Ha già salutato il Bayern. I blaugrana verseranno 20 milioni

Inter - il Barcellona si prende Vidal; muro Real su Modric : 'Vale 750 milioni' : Per il Calciomercato dell'Inter, dopo giorni assolutamente frenetici con colpi eccellenti messi a segno, arriva la brusca frenata proprio sui nomi più illustri. Il Real Madrid non ha alcuna intenzione di cedere Luka Modric, dopo aver perso Cristiano Ronaldo, infatti, Florentino Perez non vuole privarsi di un altro fuoriclasse. In Realta' il muro blanco sul croato era più che prevedibile, ma anche se si fosse stato il 'via libera', sarebbe stata ...

Barcellona - obiettivo 300 milioni per i naming rights del Camp Nou : Il Barcellona punta a trovare l'accordo da 300 milioni entro l'inizio del 2019. Trattative aperte con diverse società americane e asiatiche. L'articolo Barcellona, obiettivo 300 milioni per i naming rights del Camp Nou è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Barcellona : 300 milioni di euro per chiamare il Camp Nou con il nome di uno sponsor : Trecento milioni di euro per chiamare il Camp Nou con il nome di uno sponsor. E’ quello che sperano di ottenere i manager del Barcellona – come riporta il quotidiano spagnolo Marca – che prevedono di chiudere un accordo per ‘ribattezzare’ lo stadio di Messi e compagni nei primi mesi del 2019. Al momento – sempre secondo Marca – ci sono trattative aperte con società americane e asiatiche.L'articolo ...