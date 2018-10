Barbara D' Urso senza freni a Pomeriggio 5 | «Non sono una milf né una cougar | sono»

Barbara d’Urso elogiata da Maurizio Costanzo : “Dà tutta se stessa” : Maurizio Costanzo: le belle parole per Barbara d’Urso Per Barbara d’Urso non esistono mezze misure: o la si ama o la si odia. Nonostante i suoi programmi risultino sempre essere dei veri successi, collezionando veri e propri ascolti record, resta una delle conduttrici più discusse del piccolo schermo. Maurizio Costanzo, sulla rubrica che cura personalmente ogni settimana sulla rivista Nuovo, ha deciso di dire la sua sulla ...

Maurizio Costanzo : "Barbara d'Urso? Ecco perché è così seguita in tv" : Barbara d'Urso vera e professionale: parola di Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo elogia Barbara d'Urso nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo. Qual è il segreto del successo in tv della d'Urso? Per Costanzo non ci sono dubbi: la sua professionalità. Maurizio Costanzo infatti scrive: " Piace così tanto perché sa bene come

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco eliminata : «Punita per l'amicizia con Barbara D'urso» : L'esperienza di Lisa Fusco all'interno della casa del Grande Fratello Vip è durata poco e la showgirl è stata la prima eliminata dal reality. La Fusco non ha mai nascosto la sua delusione per l'esito ...

Domenica In - Mara Venier e l'operazione-nostalgia : chi porta in studio per polverizzare Barbara D'Urso : Mara Venier prepara la Domenica In della settimana prossima. Per guerreggiare contro la Domenica Live di Barbara D'Urso , Zia Mara ha messo a segno due colpacci. Loretta Goggi sarà assoluta ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco : 'Perché mi hanno eliminata?'. Tira in ballo Barbara D'Urso - caos a Mediaset : Sono pronta anche all'uscita definitiva dal mondo della tv. Il Gf Vip era il mio sogno, ma a questo punto rinuncerò per sempre alla tv!'. Ce ne faremo una ragione.

Rubata la lapide del piccolo Loris - Barbara D'Urso choc : «Di Veronica Panarello non mi frega...» : Loris Stival e la lapide Rubata. Un atto incredibile e senza cuore sarebbe avvenuto a Santa Croce di Camerina, in provincia di Ragusa. La lapide del piccolo Loris, posta vicino al canalone - dove era...

Barbara d’Urso pronta per il Grande Fratello : anticipazioni sul cast : Grande Fratello 16 con Barbara d’Urso: il nome del primo concorrente A circa due settimane dall’avvio del Grande Fratello Vip 3, la macchina organizzativa dell’edizione nip sembrerebbe essersi messa in moto. Barbara d’Urso tornerà al timone del reality la prossima primavera e sta iniziando a valutare quale potrebbe essere la rosa dei possibili partecipanti. Dopo aver carburato con Domenica Live, che ha vinto la gara ...

Barbara d’Urso VS Ilary Blasi/ Frecciatina al GF Vip : “Io mi sarei inca… di più!” - da Silvestrin a Cattaneo : Barbara d’Urso in questo periodo ha un po’ il dente avvelenato. La nostra regina di Cologno Monzese infatti, lancia una Frecciatina dietro l’altra alle colleghe, l'ultima ad Ilary Blasi.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Mara Venier conferma le tensioni con Barbara d'Urso : Le pacche sulla spalla e gli in bocca al lupo 'social' sono solo un vecchio ricordo. Era nell'aria, ora è ufficiale: a 3 settimane dall'inizio di Domenica Live e Domenica IN, Barbara d'Urso e Mara Venier sono ai ferri corti.Fino ad ora la battaglia si sta consumando a suon di ascolti. La competizione si è poi spostata sui social, lo dimostrano le frecciatine della d'Urso che sottolinea e festeggia i dati del suo programma con hashtag del ...

Pomeriggio 5 - la rissa tra Pasquale Laricchia e Deianira Marzano. Lui vuole andar via - gelo Barbara D'Urso : rissa a Pomeriggio 5 tra Deianira Marzano e Pasquale Laricchia , per il grande imbarazzo di Barbara D'Urso . In studio si parla di Nord e Sud e la influencer casertana azzarda: 'A parte Pasquale ...