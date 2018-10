Barbara d’Urso lavora al cast del prossimo Gf | scelta già la prima concorrente

Barbara d’Urso VS Ilary Blasi/ Frecciatina al GF Vip : “Io mi sarei inca… di più!” - da Silvestrin a Cattaneo : Barbara d’Urso in questo periodo ha un po’ il dente avvelenato. La nostra regina di Cologno Monzese infatti, lancia una Frecciatina dietro l’altra alle colleghe, l'ultima ad Ilary Blasi.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Furibonda lite in diretta a Pomeriggio Cinque : Barbara d’Urso (infuriata) è costretta a farlo : lite a Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso costretta a correre ai ripari dopo quanto accaduto nel Pomeriggio di mercoledì 3 ottobre 2018 nel salotto Mediaset. La seconda parte della nuova puntata del talk-show di Carmelita d’Urso, in onda dal lunedì a venerdì dalle 17:10, ha affrontato il tema “nord contro sud”. Presente in studio Pasquale Laricchica, ex concorrente del Grande Fratello e diventato celebre, in passato, ...

Mara Venier terrorizzata dal marito Nicola Carraro. Ma non da Barbara D’Urso : Mara Venier, che incassa un successo dietro l’altro con Domenica In, ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata con Nicola Carraro. E non solo. La presentatrice ha raccontato in un’intervista alla scrittrice Maria Venturi per il magazine Oggi del suo terrore proprio per l’attuale marito Nicola Carraro: Ero terrorizzata. A farmi paura era solo il suo essere troppo carismatico, troppo tutto. Oggi l’unione con lui è il ...

Lisa Fusco rinuncia alla tv : eliminata per colpa di Barbara D’Urso? : Lisa Fusco eliminata dal GF Vip per l’amicizia con Barbara D’Urso? Lisa Fusco è furiosa. Dopo essere stata eliminata alla seconda puntata del Grande Fratello Vip, perdendo al ballottaggio contro Enrico Silvestrin, la napoletana si è scagliata contro i fan di Giulia De Lellis, il famoso gruppo de “Le Bimbe” che seguono assiduamente l’esperta di tendenze. Dietro la sua eliminazione ci sarebbe stato un complotto per ...

Barbara d’Urso frecciatina a Ilary Blasi : Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Ilary Blasi A “Pomeriggio 5 “si parla della seconda puntata del Grande Fratello Vip e tra gli argomenti esce fuori il grave scivolone sugli omos…..ali di Enrico Silvestrin, che ha chiesto scusa in diretta tv. Alcuni opinionisti continuano a scagliarsi contro Silvestrin, ma Barbara D’Urso avrebbe un’altra lettura della situazione. «Enrico Silvestrin ha sbagliato – avrebbe spiegato la ...

Mara Venier contro Barbara d’Urso su Instagram : la Marcuzzi si schiera : Continua la guerra a distanza su Instagram fra Mara Venier e Barbara D’Urso, e Alessia Marcuzzi ha già scelto con chi schierarsi. Le due regine della domenica, nonostante siano amiche, non smettono di punzecchiarsi sui social, pronte a darsi battaglia per conquistare qualche punto di share in più. Se la scorsa settimana a vincere la sfida era stata Domenica In di Mara Venier, l’ultima puntata di Domenica Live, caratterizzata da una ...