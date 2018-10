Bankitalia | Italia minacciata da declino | puntare su imprese

Def - Rossi - Bankitalia - : Aspettiamo numeri e tabelle - lunedì giudizio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Parola di Bankitalia : chi prende il sussidio non cerca più lavoro : Resta "elevato" il numero degli italiani che hanno ricevuto sussidi statali grazie alla legge Fornero e al Jobs Act ma non si sono messi a lavorare. È questo il risultato dell'analisi fatta da uno studio di Banca d'Italia sulla recente evoluzione dell'indennità di disoccupazione nel nostro Paese.Le riforme del sistema degli ammortizzatori sociali realizzate nel 2012 (ovvero la legge Fornero) e nel 2015 (il Jobs Act), viene ricordato nello studio ...

Fintech? Pericolo riciclaggio. Parola dell'Uif-Bankitalia : È importante che l'economia digitale non diventi una zona franca, nell'interesse della clientela, esposta a maggiori rischi collegati anche ai furti di identità e alle frodi informatiche, ma anche ...

Creval - via libera Bankitalia a misurazione rischi "A-IRB" : Creval ha ricevuto dalla Banca d'Italia l'autorizzazione ad utilizzare a fini prudenziali il proprio sistema interno di misurazione del rischio di credito "A-IRB" per le classi regolamentari "...

Subito quota 100 e reddito di cittadinanza Pensioni : ipotesi 36 anni di contributi Bankitalia : debito a rischio sostenibilità : Salvini la spunta sul decreto migranti e sicurezza, in consiglio senza modifiche. Avanti su pensioni a 62 anni e flat tax, niente taglio Irap. Pil rivisto al rialzo

Manovra - avanti su quota 100 e reddito Si partirà con i pensionati : 780 euro Bankitalia : debito rischio insostenibilità : Salvini la spunta sul decreto migranti e sicurezza, in consiglio senza modifiche. avanti su pensioni a 62 anni e flat tax, niente taglio Irap. Pil rivisto al rialzo

Visco - Bankitalia - richiama il Governo : attenzione al deficit pubblico : ... tanto più rapida quanto più contenuta la differenza tra onere per interessi e crescita nominale dell'economia e più ampio l'avanzo di bilancio al netto della spesa per interessi. Investimenti ...

Bankitalia - Visco : 'Il rapporto debito/Pil rischia di diventare insostenibile' : Per questo motivo, secondo Visco, è necessaria "un'efficace politica di investimenti che riesca a portare l'economia su un più elevato sentiero di crescita". "Nelle attuali condizioni della finanza ...

Bankitalia - vice DG Panetta verso rinnovo mandato : ... prevede che il rinnovo sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il ...

Bankitalia - avviato iter per rinnovo incarico a Panetta vicedg : Roma, 21 set., askanews, - Fabio Panetta sarà vicedirettore generale della Banca d'Italia per un secondo mandato. Secondo quanto si apprende, il Consiglio superiore di Bankitalia, convocato in seduta ...

Bankitalia : al via iter rinnovo vice dg : ... prevede che il rinnovo sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il ...

Bankitalia - in arrivo l'ok a Panetta nuovo vicedirettore generale : Fabio Panetta si avvia verso un nuovo mandato come vice direttore generale di Bankitalia, in rappresentanza della quale siede nel Consiglio di Vigilanza della Bce , Ssm, : il suo mandato scadrà l'8 ...

Bankitalia «taglia» il patto di Carige : in assemblea avrà solo il 9 - 9% : Si complica la scalata di Raffaele Mincione alla governance di Carige. In vista dell'assemblea di giovedì prossimo, la Banca d'Italia ha frenato la cordata del finanziere che resta comunque in gara ...