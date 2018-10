Banche | in manovra 1 | 5 mld per fondo truffati da conti dormienti

Manovra - Di Maio : “Per la prima volta diamo ai poveri e non alle Banche” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a parlare della legge di bilancio: "Sono anni che si fanno manovre contro i cittadini e a favore delle banche in deficit. Per una volta che il deficit lo si fa per dare ai più deboli, sono tutti pronti a criticare", commenta il ministro del Lavoro.Continua a leggere

MANOVRA - BORSA : SPREAD A 278 PUNTI/ Ultime notizie deficit - Banche giù - Garavaglia “Bocciatura UE scontata" : MANOVRA, BORSA e SPREAD: mercati in tensione col deficit al 2,4 per cento del Pil. Ultime notizie, mercati in tensione: Ftse Mib ha aperto in rosso dell'1 per cento(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:52:00 GMT)

Pensioni - reddito di cittadinanza - truffati delle Banche : le misure della manovra : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della...

Manovra - Deficit/Pil a 2 - 4% : M5S e Lega verso intesa. Spunta tesoretto da 1 - 5 mld per truffati da Banche : Domani a Palazzo Chigi si terrà nel pomeriggio un vertice economico che si preannuncia durissimo: da un lato la parte politica, decisa a portare a casa i principali punti del contratto di governo '...

Manovra - spunta tesoretto da 1 - 5 miliardi per risarcire i risparmiatori truffati dalle Banche : Un 'tesoretto' da circa 1,5 miliardi di euro da utilizzare in larga parte per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. È il nuovo punto che il M5s ha inserito nella trattativa per la Manovra e ...

Manovra - spunta tesoretto da 1 - 5 miliardi per risarcire i risparmiatori truffati dalle Banche : Un 'tesoretto' da circa 1,5 miliardi di euro da utilizzare in larga parte per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. È il nuovo punto che il M5s ha inserito nella trattativa per la Manovra e ...

Manovra - Deficit/Pil a 2 - 4% : M5S e Lega verso intesa. Spunta tesoretto da 1 - 5 mld per truffati da Banche : Allentare i vincoli di bilancio portando il rapporto Deficit/Pil al 2,4%. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo M5S, è questa la richiesta che i 5 Stelle e la Lega vorrebbero...

La «manovra del popolo» targata M5S : nel mirino Banche e petrolieri : Reddito di cittadinanza, tagli alla deducibilità degli interessi passivi di banche e assicurazioni, accetta sulle agevolazioni per il diesel: ecco le mosse nella manovra che il Movimento di Luigi Di Maio punta a intestarsi per marcare la differenza con la Lega...

Manovra - ennesimo vertice : 500 milioni a vittime crisi Banche : ... limitata almeno inizialmente, alle partite Iva con il taglio dell'Irpef che scattera' dal 2020 con tre aliquote, come affermato ieri dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. 'Inizialmente ...

Condono - flat tax e Banche : braccio di ferro M5s-Lega/ Ultime notizie : oggi vertice sulla manovra : Condono, flat tax e banche: braccio di ferro M5s-Lega sui temi economici. oggi vertice sulla manovra: ecco di cosa si parlerà. Salvini non ci sarà, al suo posto Giorgietti(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:48:00 GMT)