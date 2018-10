Banca Ifis stima un utile di esercizio di 140 milioni di euro

Banca Ifis : accordo con Jungheinrich su leasing e innovazione : ...firmata con Jungheinrich Italiana è un'importante e prestigiosa opportunità di mercato e un forte riconoscimento del ruolo di sostegno che Banca IFIS offre alle imprese del territorio e all'economia ...

Banca Ifis e SGA - accordo per gestione crediti problematici PMI meritevoli : Banca IFIS e SGA hanno siglato un accordo di segnalazione finalizzato a facilitare l'accesso per i clienti di SGA ai servizi di factoring offerti da Banca IFIS. L'iniziativa è destinata soprattutto ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Banca Ifis : Protagonista l' Istituto con sede a Venezia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,54%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Banca Ifis annuncia i conti del primo semestre : Teleborsa, - Banca IFIS chiude il primo semestre 2018 con un utile netto di gruppo a 66,2 milioni di euro rispetto ai 103,7 milioni del 30 giugno 2017, con un decremento del 36,1%. Il Margine di ...

Banca Ifis : sigla partnership con Tesla - Unipol Banca e Attiva : 'Le intese firmate con Unipol Banca, Tesla e Attiva sono un altro segnale forte che Banca Ifis Impresa dà alle imprese del territorio e all'economia reale, oltre che ai propri partner ha dichiarato ...

