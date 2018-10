Bambini alla scoperta dei dinosauri

[L'esclusiva] Anche i Bambini non pensano più ai giochi alla Manovra che dovranno pagare : Risposta critica dei mercati alla Manovra del governo: spread a quota 300. Anche i bambini sono preoccupati 3 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Sisma in Indonesia - in 200mila hanno bisogno di aiuti | Unicef : Allarme per i Bambini : Nuove scosse sull'isola. Si scava a mani nude. E l'Unicef lancia l'Allarme bambini: in migliaia hanno bisogno di aiuto

Indonesia - l’Unicef lancia l’allarme : “Molti Bambini a rischio” : Mentre il bilancio delle vittime per il terremoto e lo tsunami in Indonesia continua a salire, l’Unicef lancia l’allarme per le condizioni dei bambini “che in queste ore vivono in un vero e proprio inferno”, dice in una nota l’agenzia Onu. L’Unicef, già presente a Palu, Donggala e altre aree colpite sull’isola di Sulawesi, “si è immediatamente attivata nelle operazioni di soccorso“. ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - Save the Children : centinaia di migliaia di Bambini colpiti dalla catastrofe : Mentre cresce la paura per le centinaia di dispersi dopo il Terremoto di magnitudo 7.4 e lo tsunami che ha colpito l’isola di Sulawesi in Indonesia, le organizzazioni umanitarie stanno faticando a raggiungere alcune delle comunità più colpite. Manca l’energia elettrica nei dintorni di Palu, la capitale di Sulawesi centrale, mentre le frane hanno bloccato le strade principali e altre infrastrutture di vitale importanza, come l’aeroporto di Palu, ...

Ondata di malesseri alla riapertura delle scuole : 450 mila Bambini con il raffreddore : I malesseri stagionali hanno già iniziato a colpire: mal di gola, naso che gocciola, starnuti, tosse e febbre. La prima

Scuola - Bambini esclusi dalla mensa perché morosi : giusto o sbagliato? : Il fatto successo a Rende, nella Scuola elementare, ha suscitato una polemica che ha coinvolto anche i sindacati: la ditta che gestisce il servizio mensa per i bambini che nelle scuole elementari di Rende effettuano il tempo pieno, la Siarc, ha deciso di sospendere l’erogazione dei pasti a circa 20 piccoli le cui famiglie risultano debitrici verso la ditta. La FLC CGIL ha espresso la sua disapprovazione. Servizio mensa sospeso ai bambini: si o ...

Roma - torna “Scientific Park” : l’appuntamento dedicato alla scienza - Astronomia e Vulcani a portata di Bambini : torna anche quest’anno ‘Scientific Park’, l’appuntamento dedicato alla scienza rivolto ai ragazzi tra i 3 e i 12 anni e alle loro famiglie, che si daranno appuntamento sabato 7 ottobre dalle 10 alle 18,30 nell’area degli Acquedotti del parco regionale dell’Appia Antica per la sesta edizione dell’evento. Una giornata di raccolta fondi e promozione delle attivita’ didattiche e divulgative ...

Il premier Conte ha dedicato un post alla poetessa dei Bambini uccisa dal marito : Era una poetessa. Promuoveva la cultura sul suo territorio. Viveva in piccolo comune del potentino, Cersosimo, poco più di 600 anime sul Pollino, con la passione di chi vuole cambiare il mondo. L'omicidio di Angela Ferrara, 31 anni, è uno di quegli eventi che commuovono tutti. Il suo profilo Facebook in poche ore è stato coperto di messaggi di cordoglio, da tutta Italia. Anche il premier Giuseppe Conte le ha ...

Castano Primo - due Bambini esclusi dalla scuola materna : "Non sono vaccinati" : Castano Primo , Milano, , 15 settembre 2018 - Due bambini non possono frequentare la scuola materna perché non sono vaccinati e perché i loro genitori non hanno neanche avviato le procedure per farli ...

SMA - dal farmaco salvavita alla terapia genica : ecco gli approcci scientifici innovativi che stanno rivoluzionando la vita di Bambini e genitori : «Con l’inserimento di un gene sano all’interno di un vettore di origine virale, potremo modificare con una copia funzionale il gene che sta alla base della malattia dell’atrofia muscolare spinale. La sperimentazione della terapia genica è stata attivata, per la prima volta in Europa, proprio in questi giorni al Policlinico Gemelli di Roma (due bambini sui 30 che verranno arruolati in Europa) e presso l’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. ...

"Atrocità anche contro i Bambini a Tripoli". L'allarme dell'Unhcr : Segnalazioni di "atrocità indicibili commesse contro i rifugiati e i richiedenti asilo nelle strade di Tripoli", perfino su un bambino di un anno, sono giunte all'Unhcr, che in una nota denuncia il "drastico deterioramento" della situazione dei rifugiati e dei migranti che vivono nelle aree urbane a seguito degli scontri dei giorni scorsi. L'Agenzia sollecita "misure alternative alla detenzione", e in particolare "l'uso immediato" del ...

Il topolino alla riscossa : è lui l’animale domestico che fa più felici i Bambini : Giac e Gas GasBernie (e Bianca)BasilGrovieraGrattacheccaFievelMignolo e Prof.RémyCrostatopolinoÈ un piccoletto sottovalutato e spesso oggetto di paragoni poco lusinghieri, ma è giunta l’ora della sua rivincita. Sì, perché secondo un lungo e ampio studio condotto dai sondaggisti di RightPet in ben 74 Paesi l’animale domestico che fa più felici in assoluto bambini e ragazzi tra i 10 e i 17 anni d’età è proprio lui: il ...

A Serralunga d'Alba la vendemmia è dei Bambini che pigiano l'uva ballando : ... momenti di animazione e giochi educativi, gli spettacoli teatrali dei migliori artisti di strada, le lezioni di yoga gratuite per grandi e piccini, balli "clandestini" a ritmo del Lindy hop, le ...