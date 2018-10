Balotelli | Vieira lo esclude dai convocati | fuori per scelta tecnica al Nizza

Nizza - Vieira non convoca Balotelli : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Mario Balotelli non è stato convocato dal tecnico del Nizza, Patrick Vieira, per il match di Ligue 1 di domani a Tolosa. "Scelta del tecnico", si legge nella nota diffusa dal ...

C’è Vieira dietro il “nuovo” Balotelli : niente più notti brave - alle 7 - 30 è già in campo : Mario Balotelli pronto a far faville con un atteggiamento cambiato rispetto al passato, grazie anche all’apporto di Vieira Mario Balotelli sta cambiando. Lo sta dimostrando da diversi anni, nonostante parte della stampa continui a bersagliarlo. niente più follie, prestazioni in crescita, gol ed un comportamento anche fuori dal campo eccellente. Il nuovo Balotelli deve ringraziare anche il tecnico del Nizza Vieira, centrocampista ex ...

Nizza - Balotelli : "Ho scelto io di restare. Ma grazie a Vieira..." : Telecamera fissa sul volto, come se l'interlocutore dovesse scrutarne gli occhi: ecco come Mario Balotelli ha raccontato alla tv ufficiale del Nizza la sua decisione di restare a bordo del club ...

Calciomercato - Balotelli : 'Resto a Nizza? Decisione mia - ma 80% di merito a Vieira. Ho detto no alla Cina' : E' stato al centro di una vera e propria telenovela di mercato. alla fine, però, Mario Balotelli ha preso la sua Decisione: avanti con il Nizza, per il terzo anno consecutivo l'attaccante italiano ...

Nizza - Vieira rassegnato : "Balotelli vuole andarsene". Spunta il Sassuolo : Il tecnico dei rossoneri pronto a salutare SuperMario. Su di lui il Marsiglia ma c'è una nuova pista italiana

Il futuro di Balotelli secondo Vieira : “vuole andare via” : Mario Balotelli, secondo l’allenatore del Nizza Patrick Vieira, vuole andare via della suo club: ecco le parole del francese “Il giocatore vuole andare via, quindi non posso dichiarare che resterà qui. Il club proverà a fare il possibile per concretizzare la sua cessione”. L’allenatore del Nizza, Patrick Vieira, si esprime così in merito a Mario Balotelli. L’ex attaccante del Milan è nel mirino di numerose ...