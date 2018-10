Audi A6 Avant | pit-stop a Portopiccolo

Audi A6 Avant - la prova de Il Fatto.it – La wagon che si veste da sportiva – FOTO : “La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso”, pare disse Albert Einstein. L’agilità non è certo tipica di una station wagon lunga 4,93 metri e larga 1,88: eppure, la nuova Audi A6 Avant sguscia vivace fra le curve e si destreggia piuttosto bene anche nei vicoli stretti di Trieste: merito della nuova piattaforma costruttiva e, soprattutto, delle quattro ...

Audi A6 Avant - Al volante della 40 TDI s tronic S line : Contagiata dalle tecnologie portate alla ribalta dalle consanguinee più recenti di taglia XL ed ennesimo elemento dellelettrificazione di casa Audi, la nuova A6 Avant quando è piazzata sulla strada è ancora più snella e filante di quanto suggeriscano le fotografie. Noi l'abbiamo guidata nella versione entry-level: la 40 TDI. Carattere energico. Decifrando quanto cela la denominazione imposta dal nuovo corso intrapreso dallAudi, è spinta dal ...

“Scappate!”. Brutale femminicidio - ClAudia Dino (28) uccisa dal compagno davanti ai 4 figli. Era già sfuggita a un matrimonio violento : Un destino segnato. La sfortuna in amore e l’aver trovato, nello spazio di così poco tempo, due uomini che tali non si possono definire: l’ennesimo femmincidio, l’ennesima vita spezzata prematuramente. Ancora dei figli costretti a vivere senza la madre per volontà della follia umana. E Claudia Dino, 28 anni, non è che una delle tantissime vittime che ogni giorno, nel mondo, muoiono per mano dell’uomo. Lei, giovane mamma ...