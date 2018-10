Attenzione all’igiene orale | ecco come la parodontite | l’infezione delle gengive | può

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 ottobre 2018) L’esposizione a lungo termine ai batteri della, un’infezionecomune e prevenibile, provoca l’infiammazione e la degenerazione dei neuroni nei topi in maniera simile agli effetti dell’Alzheimer sugli umani, secondo un nuovo studio dei ricercatori dell’University of Illinois at Chicago. I risultati, pubblicati su PLOS ONE, suggeriscono che la, la malattia infiammatoria e distruttiva che colpisce le strutture di supporto dei denti (gengiva, osso alveolare e legamento parodontale), potrebbe essere promotrice dell’Alzheimer, per il quale attualmente non esistono cure o trattamenti. “Altri studi hanno dimostrato una forte associazione trae deficit cognitivo, ma questo è il primo studio a dimostrare che l’esposizione ai batteri parodontali provoca la formazione di placche senili che accelerano lo sviluppo della neuropatologia trovata nei ...