Astrofisica | raggi gamma dai confini della Via Lattea

Astrofisica : Hot DOG di quasar in salsa di raggi X : Le hanno chiamate Hot DOG, ma non hanno niente a che fare con lo street food. Sono galassie molto particolari: il loro nome – Hot Dust-Obscured Galaxies – richiama il fatto che sono calde e ricche di polveri. Nonostante siano sorgenti di emissione luminosa fino a mille volte più intense della Via Lattea, la loro luce viene oscurata dalla grande quantità di gas e polvere che le circonda, rendendole difficili da osservare. Un team guidato da Luca ...