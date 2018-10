Ascolti TV | Mercoledì 3 ottobre 2018 Champions League 19 2% | Seul 10 8% | Le Iene

Ascolti TV | Mercoledì 3 ottobre 2018. Champions League 19.2% - Le Iene sottotono (8.1%) : Napoli-Liverpool Nella serata di ieri, Mercoledì 3 ottobre 2018, su Rai1 l’incontro di Champions League Napoli-Liverpool ha conquistato 4.834.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Canale 5 il film in prima tv Seul ha raccolto davanti al video 2.594.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Tutte lo Vogliono ha interessato 1.785.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 il ritorno de Le Iene con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino ...

Ascolti TV | Mercoledì 26 settembre 2018. Io che Amo solo Te 13.7% - la Pallavolo 13.4% - Chi l’ha Visto? 10.1%. Cinquanta Sfumature di Grigio si ferma al 9.3% : Cinquanta Sfumature di Grigio Su Rai1 Io che Amo solo Te ha conquistato 3.053.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Cinquanta Sfumature di Grigio ha raccolto davanti al video 1.831.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Italia-Serbia ha interessato 3.261.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Italia 1 Transformers: Age of extinction ha catturato l’attenzione di 1.110.000 spettatori ...

Ascolti TV | Mercoledì 19 settembre 2018. Balivo 8.8% - Guaccero 6.5% - Daniele 21.1%-18.4%. Flop Raffaele (1.4%) : Real Madrid - Roma Su Rai1 Real Madrid-Roma ha conquistato 4.213.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale 5 Ma che bella sorpresa ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.422.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 The Day After Tomorrow ha catturato l’attenzione di 1.375.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 settembre 2018. The Good Doctor domina (18.9%). Sotto il 10% Vieni da Me e Il Paradiso - testa a testa tra Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque e tra Gruber e Palombelli : The Good Doctor Nella serata di ieri, Mercoledì 12 settembre 2018, su Rai1 gli ultimi episodi della prima stagione di The Good Doctor ha conquistato 4.001.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 Andiamo a quel paese ha raccolto davanti al video 2.130.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.272.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 la pellicola in prima visione Suicide ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 settembre 2018. The Good Doctor domina (18.9%) - Il Segreto su Rete4 si ferma al 5.8%. Sotto il 10% Vieni da Me e Il Paradiso : The Good Doctor Nella serata di ieri, Mercoledì 12 settembre 2018, su Rai1 gli ultimi episodi della prima stagione di The Good Doctor ha conquistato 4.001.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 Andiamo a quel paese ha raccolto davanti al video 2.130.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.272.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 la pellicola in prima visione Suicide ...

Ascolti TV | Mercoledì 5 settembre 2018. Questione di Karma 17% - Guerra e Pace crolla al 7.2%. La Vita in Diretta 17.1% - Pomeriggio Cinque 17.1%-16.6%-15.1% : Questione di Karma Su Rai1 Questione di Karma ha conquistato 3.454.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.387.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.526.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.194.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Prima dell’Alba – Speciale Estate ha raccolto ...