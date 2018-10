Ascolti tv ieri | Napoli – Liverpool vs Sully | Dati Auditel 3 ottobre 2018

Ascolti tv ieri - La vita promessa vs Grande Fratello Vip 3 | Dati Auditel 1 ottobre 2018 : Seconda e ultima sfida fra la fiction di Rai 1 e Il Grande Fratello Vip 3. Settimana scorsa è stata l’ammiraglia Rai ad avere la meglio, come sarà andata, secondo gli Ascolti tv di ieri, la nuova battaglia? L’ultima puntata de La vita promessa si è scontrata con l’ingresso nel reality di Lory del Santo e l’eliminazione di Lisa Fusco. Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri programmi? Ecco tutti i ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Victoria vs Non è L’Arena | Dati Auditel 30 settembre 2018 : La seconda puntata di Che tempo che fa, la seconda puntata di Victoria, il debutto de Le Iene e infine la seconda puntata di Non è L’Arena con l’intervista a Di Maio e ad Asia Argeto. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 30 settembre 2018? Chi ha vinto? Settimana scorsa Fazio e Rai 1 hanno avuto la meglio su Canale 5, ma Giletti ha portato a casa ottimi Dati. Sarà ancora così? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata dell’ultima ...

Ascolti tv ieri - Tale e Quale Show vs Cado dalle nubi | Dati Auditel 28 settembre 2018 : Dopo la sconfitta di venerdì scorso c’è grande attesa per gli Ascolti tv di ieri, 28 settembre 2018. Come sarà andato Checco Zalone? Canale 5, programmando il film Cado dalle nubi, sarà riuscito a recuperare qualche telespettatore oppure no? In fin dei conti Carlo Conti è imbattibile. Tale e Quale Show 2018 è molto amato nonostante le performance alquanto imperfette dei concorrenti in studio. Quanti spettatori invece si sono sintonizzati ...

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs L’ultima tempesta | Dati Auditel 27 settembre 2018 : Chi ha vinto la prima serata secondo gli Ascolti tv ieri, 27 settembre 2018? Chi ha avuto la meglio fra la terza puntata di Non dirlo al mio capo 2, amatissima fiction Rai con Vanessa Incontrada e Lino Gunciale, Pechino Express 2018 e L’Ultima tempesta, film in programma su Canale 5? Ecco tutti i Dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre relativi alla giornata di ieri. Ascolti tv ieri, 27 settembre 2018 +++ Ascolti TV ieri IN ...

Ascolti tv ieri - Io che amo solo te vs 50 sfumature di grigio | Dati Auditel 26 settembre 2018 : Serata all’insegna dell’amore con lo scontro di due film molto diversi fra di loro. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 26 settembre 2018? Quanti hanno seguito su Rai 1 Io che amo solo te con Laura Chiatti e Scamarcio e quanti, invece, hanno rivisto 50 sfumature di grigio su Canale 5? Su Rai 2, invece, è andata in onda la nuova partita di pallavolo, la nazionale maschile è seguitissima negli ultimi tempi. Su Rai 3 la nuova puntata di ...

Ascolti tv ieri - Una pallottola nel cuore vs Temptation Island Vip | Dati Auditel 25 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv ieri, martedì 25 settembre 2018? Chi ha vinto fra la nuova puntata di Una pallottola nel cuore, amata fiction con Gigi Proietti e la nuova puntata di Temptation Island Vip dove a tener banco sono stati: Valeria Marini, Nicoletta Larini, Stefano Bettatini e Simona Ventura? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri canali del digitale terrestre per seguire i programmi offerti in prima serata? Ecco ...

Il GfVip3 fa flop - la guerra degli Ascolti la vince Luisa Ranieri : Falsa partenza per il Grande Fratello Vip 3 che viene battuto nettamente dalla fiction "La Vita Promessa" su Rai1. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno convinto 3.341.000 telespettatori pari al 20,95%...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Victoria vs Non è L’Arena | Dati Auditel 23 settembre 2018 : Che tempo che fa, Victoria 2 e Non è L’Arena. Accesissima sfida a tre per la vittoria della prima serata di domenica 23 settembre 2018. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri? Come sono anDati i debutti delle nuove stagioni di due programmi televisivi molto amati? Da un lato, su Rai 1, è tornato Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa, dall’altro, su La7, è tornato Massimo Giletti con Non è L’Arena. Il giornalista, in onda per il ...

Ascolti tv ieri - Stanotte a Pompei vs Laura Puasini Circo Massimo | Dati Auditel 22 settembre 2018 : Alberto Angela contro Laura Pausini, una guerra impari. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 22 settembre 2018? Come è andato il penultimo sabato del mese e chi ha vinto fra Rai e Mediaset? Quanti telespettatori hanno seguito Stanotte a Pompei e quanti invece il concerto al Circo Massimo della cantante italiana più amata al mondo? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri, 22 settembre 2018 +++ Ascolti TV ieri IN USCITA DALLE ...

Ascolti tv ieri - Tale e Quale Show vs Sole a Catinelle | Dati Auditel 21 settembre 2018 : Ancora una sfida fra Carlo Conti e Checco Zalone. Chi ha vinto, questo venerdì sera, secondo gli Ascolti tv di ieri, 21 settembre 2018? Su Rai 1 è andata in onda, infatti, la seconda puntata di Tale e Quale Show mentre su Canale 5 è stato trasmesso il film Sole a Catinelle. A rosicchiare telespettatori ad entrambe le ammiraglie avversarie potrebbero, però, essere stati molti altri programmi in onda sugli altri maggiori canali del digiTale ...

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs Pechino Express | Dati Auditel 20 settembre 2018 : C’è grande attesa per gli Ascolti tv di ieri, 20 settembre 2018. Come mai? Ebbene oltre alla seconda puntata dell’amatissima fiction Non dirlo al mio capo 2, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, è andata in onda, su Rai 2, la prima puntata di Pechino Express, l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca che quest’anno si sposta in Africa. Su Canale 5, invece, è stato programmato il film Mission ...

Ascolti tv ieri - Real Madrid -Roma vs Ma che bella sorpresa | Dati Auditel 19 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 19 settembre 2018? Quale trasmissione, film o fiction si è aggiudicata la vittoria della prima serata? Su Rai 1 è andato in onda il match fra Real Madrid e Roma, su Canale 5, invece, il film con Claudio Bisio intitolato Ma che bella sorpresa. Su Rai 2 vi era la replica della prima stagione della fiction Rocco Schiavone mentre su Italia 1 il film The Day After Tomorrow. Ecco tutti i Dati Auditel della prima ...

Ascolti tv ieri - Una pallottola nel cuore vs Temptation Island Vip | Dati Auditel 18 settembre 2018 : Seconda puntata della terza stagione di Una pallottola nel cuore vs prima puntata della prima stagione di Temptation Island Vip. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv di ieri, martedì 18 settembre 2018? Oltre alla partita di pallavolo, con la squadra maschile che sta raggiungendo ottimi successi e che sta entusiasmando il pubblico, durante la prima serata di ieri ha debuttato la nuova stagione di diMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris ...