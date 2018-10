ARS | vendita diretta prodotti agricoli

Nuova data dei TeARS For FeARS in Italia a febbraio 2018 - biglietti in prevendita per il secondo concerto : Annunciata una Nuova data dei Tears For Fears in Italia a febbraio 2018. Quello del 23 febbraio a Milano non sarà l'unico appuntamento con la band fondata dal duo Roland Orzabal e Curt Smith: gli organizzatori del tour hanno infatti ufficializzato il raddoppio con un secondo evento il giorno successivo, il 24 febbraio 2018. La location che ospiterà il secondo dei concerti Italiani del Rule the World Tour non è però la stessa: se il 23 ...