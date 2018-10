Arriva il primo libro di Michele Bravi | annunciato il romanzo Nella vita degli altri

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Ydraikos-Ortigia 5-6. Cuore siracusano - la qualificazione Arriva a fil di sirena : L’Ortigia non muore mai: serviva una vittoria nella terza e decisiva sfida del primo turno preliminare dell’Euro Cup di Pallanuoto ed i siracusani sono riusciti a battere i padroni di casa dell’Ydraikos per 6-5 in una partita in cui i greci erano andati avanti di una rete a 1’14” dall’ultima sirena. La formazione italiana tenterà ora l’assalto ai quarti di finale nella seconda e decisiva fase a gironi. I ...

Arriva Medicane - il primo uragano della storia del Mediterraneo : trema l'Italia : Potrebbe essere la più grande tempesta del Mediterraneo da quando si raccolgono dati nonché il primo uragano di categoria 1 o 2 della zona: il ciclone Medicane sta per colpire i Paesi dell'area mediterranea e anche l'Italia trema. Mareggiate, burrasche e precipitazioni di entità eccezionale potranno interessare da venerdì 28 settembre la Sicilia e la Calabria ioniche e il basso Adriatico.Il nome "Medicane" è ...

Arriva il primo gioco VR dedicato niente meno che a Darth Vader : Darth Vader sarà protagonista di una nuova serie videoludica ad episodi, per giunta realizzata per la realtà virtuale, riporta Polygon.Vader Immortal: A Star Wars VR Series è stato annunciato quest'oggi durante il keynote di Oculus Connect, e consisterà in tre episodi.Il teaser del primo episodio non rivela molto, ciò che è possibile apprendere per il momento è che i giocatori visiteranno la reggia di Vader sul pianeta Mustafar, il pianeta ...

Inter - Nainggolan alza l’asticella : “è Arrivato il momento di vincere il primo trofeo della mia carriera” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato di vari temi, sottolineando di aver voglia di alzare il primo trofeo della sua carriera “Siamo partiti un po’ male, ma speriamo di migliorare con il passare del tempo. Vogliamo alzare un trofeo, io non ho mai vinto e spero sia arrivato il momento giusto. Però meglio volare basso“. Spada/LaPresse Lo dice il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan nel corso di ...

Prince of FIFA : è Arrivato Fifa 19! E quante novità per il primo mese... : Giancarlo 'Gianky09' Casati , Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo ...

Complicazioni per il primo trapianto di faccia : "Non Arriva sangue ma la donna non rischia la vita" : Ci sono state alcune Complicazioni nell'attecchimento del lembo trapiantato alla 49enne affetta da neurofibromatosi: "Non arriva sangue, il microcircolo non si è attivato. La paziente non è assolutamente in pericolo di vita"

Arriva il primo laboratorio per la Circular Economy in Italia : Un laboratorio a Milano e un plafond da 5 miliardi per le imprese più innovative nel mondo dell'economia circolare. E' l'impegno di Intesa Sp e di Fondazione Cariplo, che hanno lanciato il progetto insieme a Dame Ellen MacArthur, fondatrice della principale organizzazione che promuove la ...

Arriva il primo Magnum vegano : è prodotto con chicchi di cacao e una proteina del pisello : Quali sono gli ingredienti del Magnum Vegan? Magnum è uno del brand più importanti nel mondo del gelato e di recente ha lanciato una nuova versione del suo iconico stecco: il Magnum Vegan . E' stato ...

Arriva Purosangue : il primo Crossover di casa Ferrari : È pronta a far tremare le rivali anche con le ruote alte supersportive. La Ferrari ha annunciato la produzione del primo veicolo sportivo Crossover del Cavallino: si chiamerà Purosangue e arriverà nel 2022. La conferma dei nuovi piani della casa di Maranello Arriva dall’amministratore delegato Louis Camilleri durante il Capital Markets Day 2018, piano industriale del Cavallino 2018-2022 presentato agli investitori dallo stesso Camilleri e da ...

Captain Marvel : Arriva il primo trailer in italiano : arriva online il trailer del film in uscita in primavera e fa impazzire tutti gli appassionati del mondo dei supereroi: in lingua originale e in italiano, il primo trailer di Captain Marvel in un ...