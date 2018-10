Arriva Huawei Video | così l' azienda cinese si ispira a Netflix

Huawei Video Arriva in Italia : ecco lo streaming di film - serie TV e altri contenuti secondo Huawei : Huawei Video è arrivato in Italia per smartphone e tablet Huawei e Honor: ecco quanto costa e cosa offre lo streaming Video di film e serie TV di Huawei. L'articolo Huawei Video arriva in Italia: ecco lo streaming di film, serie TV e altri contenuti secondo Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 potrebbe non Arrivare subito in tutta Europa : Stando a Roland Quandt, Huawei avrebbe deciso di limitare, quantomeno inizialmente, la vendita di Huawei Mate 20 ad alcuni Paesi europei

Cala a picco la batteria per Huawei P10 Lite : le prospettive Arrivati a fine settembre : Occorre fare un importante punto della situazione oggi 24 settembre per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P10 Lite e che, da un po' di tempo a questa parte, si chiedono se il trend vissuto sulla propria pelle a proposito della durata della batteria sia diffuso o meno. Come stanno le cose dopo il nostro ultimo punto della situazione pubblicato qualche giorno fa? In un primo momento vi avevamo fatto sapere che l'ultima patch ufficiale ...

Huawei Nova 3i Arriva in una versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria : A distanza di un paio di mesi dal lancio di Huawei Nova 3i, il produttore cinese ha deciso di immettere sul mercato una nuova variante del device

Il 5G Arriva a Bari con la prima antenna del progetto TIM-Fastweb-Huawei : Il progetto Bari Matera 5G, realizzato con una collaborazione tra TIM, Fastweb e Huawei, fa un importante passo avanti con l'accensione, da parte del Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, della prima antenna 5G in modalità standard.

Segnali di vita per Huawei P8 Lite : stanno Arrivando gli aggiornamenti B637 e B638 : Sembrava ormai essere arrivato al capolinea il programma riguardante lo sviluppo di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P8 Lite, che quest'anno ha spento la terza candelina dopo la sua commercializzazione. Sembrava, appunto, perché con grande sorpresa oggi 4 settembre ho accolto la notizia dell'approvazione di un nuovo aggiornamento per un device che qui in Italia ha venduto moltissimo e che, grazie anche ad una discreta tenuta nel tempo, ...

Huawei Mate 20 Lite Arriva da Vodafone - acquistabile a 399 Euro o a rate : Huawei Mate 20 Lite disponibile da Vodafone per i nuovi e vecchi clienti, acquistabile in un'unica opzione o a rate: ecco quanto costa e come averlo.

Huawei rilascia GPU Turbo e intanto Arriva Honor Play : Huawei ha lanciato la sua nuova arma. Un’applicazione che promette un’implementazione della velocità di esecuzione degli smartphone. Tale Applicazione è denominata GPU Turbo. Da quando è stata immessa nello store, oltre a migliaia di istallazioni, ne sono seguiti gli aggiornamenti di vari smartphone sia Huawei, che Honor. La società ha elencato i dispositivi che otterranno questa nuova tecnologia. Tra i tanti, gli ...

Android 9 Pie Arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei : Android 9 Pie arriva sotto forma di porting non ufficiale anche su Honor View 10, Huawei Mate 10 e Xiaomi Redmi Note 5 Pro, anche se c'è qualche imperfezione.

Arrivato su Huawei Mate 10 Lite TIM l’aggiornamento Oreo : rilascio dal 16 agosto : Era stato annunciato per il mese di agosto l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per Huawei Mate 10 Lite brand TIM, che puntualmente è Arrivato all'indomani del Ferragosto. Nella giornata di oggi, da nemmeno un'ora a questa parte, il rilascio ha avuto inizio attraverso la serie firmware RNE-L01 8.0.0.331(C55CUSTC55D1), dal peso generale di 2.96GB (cosa che dovrebbe spingervi a scaricarlo sotto rete Wi-Fi, onde evitare di perdere quasi 3GB di ...

Perchè su Huawei P8 Lite 2017 non Arriva l’aggiornamento di luglio : alcuni chiarimenti : Da alcuni giorni si parla con insistenza del rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei P8 Lite 2017. Sulla carta, si tratta della prima patch il cui compito è quello di stabilizzare una serie di parametri dopo l'arrivo di Android Oreo sulla scena (ciclo chiuso anche in Italia, considerando il fatto che "persino" i modelli Wind e Tre hanno avuto modo di fare questo step stando alle informazioni riportate anche da noi). L'interesse del ...