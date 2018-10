Arrestati i parenti di 500Tony | oro | cocaina | e pezzi di auto rubate rinvenuti nel blitz

Blastingnews

: RT @dangelosalvato5: @matteosalvinimi Ma non ho capito, i parenti li hanno arrestati per il testo della canzone? In tal caso, Ministro, le… - CarmenAbbazia : RT @dangelosalvato5: @matteosalvinimi Ma non ho capito, i parenti li hanno arrestati per il testo della canzone? In tal caso, Ministro, le… - dangelosalvato5 : @matteosalvinimi Ma non ho capito, i parenti li hanno arrestati per il testo della canzone? In tal caso, Ministro,… - TuttOSuLinuX : Lombardia: Ricettazione, tra gli arrestati del campo nomadi a Milano anche i parenti ... #Ricettazione #notizie… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Nelle ultime settimane si è parlato molto di, un rapper di soli 9 anni, residente in un campo Rom situato nella periferia sud di Milano VIDEO, che ha realizzato diversi brani – con tanto di videoclip ufficiali – che hanno fatto molto discutere, anche al di fuori dell'ambito Rap, diventando la scorsa settimana uno degli argomenti principali della carta stampata italiana. Il servizio delle Iene andato in onda la settimana scorsa ha poi definitivamente portato la discussione suad un livello in tutto e per tutto mainstream, occupando addirittura i servizi di numerosi telegiornali e di alcun programmi di approfondimento giornalistico. Durante il servizio delle Iene il piccolo cantante, intervistato assieme al padre ed alcuni, ha avuto modo di puntualizzare come sia solito – contrariamente a quanto affermato in uno dei suoi brani, che aveva suscitato le ...