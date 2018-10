Appuntamenti di ottobre | cosa fare con i bambini

Appuntamenti radio e tv : il programma di giovedì 4 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per l’Europa League. Ecco il programma completo di tv e radio di giovedì 4 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Champions League MILAN-OLIMPIAKOS 18.55 ...

Presidenza Regione Lazio - gli Appuntamenti di giovedì 4 ottobre : Ore 10.30 – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla presentazione del Rapporto “L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”. L’evento si svolge a Roma, Camera dei Deputati, Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari, Via di Campo Marzio, 78. Ore 11 – Il Vice Presidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, partecipa all’inaugurazione del nuovo Visitor Centre dei Laboratori Nazionali di ...

Appuntamenti e scadenze del 3 ottobre 2018 : Lunedì 01/10/2018 Borsa : Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività Mercoledì 03/10/2018 Borsa : Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività Aziende : Pier 1 Imports - Risultati di ...

Appuntamenti macroeconomici del 3 ottobre 2018 : Mercoledì 03/10/2018 10:00 Unione Europea, PMI composito, atteso 54,2 punti; preced. 54,2 punti, 10:00 Unione Europea, PMI servizi, atteso 54,7 punti; preced. 54,7 punti, 11:00 Unione Europea, Vendite ...

Appuntamenti radio e tv : il programma di mercoledì 3 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per la Champions League. Ecco il programma completo di tv e radio di mercoledì 3 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Champions League ore 21 NAPOLI-LIVERPOOL SKY ...

Appuntamenti e scadenze del 2 ottobre 2018 : Lunedì 01/10/2018 Borsa: Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività Martedì 02/10/2018 Appuntamenti: UE - Riunione Ecofin Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio

Appuntamenti radio e tv – Il programma di martedì 2 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per la Champions League. Ecco il programma completo di tv e radio di martedì 2 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Champions League ore 18.55 JUVENTUS-YOUNG BOYS ...

Un ottobre ricco di sport – Le fasi clou dei Mondiali di F1 e MotoGp - ma non solo : tutti gli Appuntamenti sportivi del mese : Un ottobre da non perdere: tutti gli appuntamenti sportivi del mese Terminati i Mondiali di pallavolo maschile, a prendersi la scena adesso sono le donne del Volley, impegnate nella rassegna iridata in Giappone. Ad ottobre, quando ormai le temperature iniziano ad abbassarsi e l’estate inizia ad essere solo un malinconico ricordo, ci pensa lo sport a rincuorare tutti, con tantissimi importanti appuntamenti. Ciclismo, calcio, motori e ...

Sagre : gli Appuntamenti del primo weekend di ottobre : ... attrezzi agricoli, piante e fiori; ci sono anche degustazioni di prodotti tipici, convegni e spettacoli. INFORMAZIONI: www.montagnaneseinfiera.it . FIERA DEL RISO VIALONE NANO MANTOVANO " Valone, ...

Appuntamenti radio e tv – Il programma di lunedì 1 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni, si torna in campo per il campionato di Serie A. Ecco il programma completo di tv e radio di lunedì 1 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. Serie A Sampdoria-Spal ore 20.30 Sky Tiki ...

Tutti gli Appuntamenti di ottobre al Museo del Cinema di Torino : ...PRIMA DEI LUMIÈRE - Visita guidata per bambini e famiglie Dal teatro d'ombre ai primi disegni animati in un racconto che si sviluppa attraverso la scoperta dei giochi ottici e degli spettacoli che ...

Nuovi concerti di Bianca Atzei nel 2018 : gli Appuntamenti tra settembre e ottobre : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Bianca Atzei nel 2018. Dopo un lungo tour estivo per il 2018, terminato lo scorso 22 settembre, la cantante Bianca Atzei continua ad annunciare ai propri fan delle nuove date live che, da come lei stessa aveva anticipato nei giorni scorsi, non saranno appuntamenti isolati. Tanta la voglia di esibirsi davanti al suo pubblico, reduce da due anni particolarmente interessanti per la sua musica. Tutto ...