Apple Watch Nike+ disponibile nei negozi da domani

Recensione Apple Watch Celluare - vi serve davvero lo smartwatch con rete LTE? : La prima è per chi fa sport , si allena a piedi, in bicicletta o in tutte le situazioni in cui un telefono è un impiccio, ma si vuole comunque essere raggiungibili oppure avere la possibilità in caso ...

Apple Watch - le cinque cose che ve lo faranno amare - : Apple con Apple Watch offre un matrimonio che non si vede neppure nel mondo Android, dove wearOS , che è il concorrente più diretto assieme a Fitbit, è interessante ma non così vicino. Mentre in ...

Per gli analisti Apple Watch farà faville a Natale - : Sin da subito, comunque, l'ingresso di Apple nel mondo degli smartWatch ha destabilizzato l'industria tradizionale degli orologi; quest'anno, però, Apple Watch potrebbe superare l'intera industria ...

L'elettrocardiogramma di Apple Watch Series 4 potrebbe non arrivare mai in Italia : ... dove Apple per attivarla ha dovuto ottenere prima l'autorizzazione della Food and Drugs Administration, ma per avere il semaforo verde dalle analoghe autorità in giro per il mondo - Italia compresa -...

Apple Watch Nike+ contro Apple Watch - : Sono nello specifico tre le colorazioni esclusive per i cinturini Sport con cui viene commercializzata la serie Nike+ , antracite/nero, platino/nero e nero/Volt, , caratterizzati da una trama forata ...

ECG di Apple Watch Series 4 tra anni nel Regno Unito : e in Italia? : Durante l’ultimo keynote Apple tenutosi il 12 settembre a Cupertino, l’azienda della mela ha presentato l’ultima versione del suo smartWatch, Apple Watch Series 4. Una delle funzioni più interessanti e più utili che i dirigenti Apple hanno presentato sul palco dello Steve Jobs Theatre è la possibilità, tramite l’orologio di effettuare un elettrocardiogramma alla persona che lo indossa. Tutto ciò è possibile tramite dei sensori per il battito ...

Apple Watch Serie 4 passato al vaglio da iFixit : Pare che anche il nuovo Apple Watch Serie 4 sia stato oggetto di un teardown da parte del noto sito iFixit. Recentemente abbiamo parlato di questo sito in merito alla valutazione fatta sui nuovi iPhone XS e XS Max, che aveva evidenziato qualità costruttive peculiare e differenze nella batteria col precedente modello. Apple Watch vede ridotta notevolmente la capacità della sua batteria Risulta quindi un comportamento sistematico quello di Apple, ...

Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber : Il nuovo Apple Watch Series 4 ha la eSIM integrata e l’unico operatore che permette di usarlo al 100% è Vodafone con il piano tariffario OneNumber Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber Il nuovissimo smartWatch di Apple, l’Apple Watch 4 tra le tante novità introdotte ha l’esclusiva eSIM che permette di usare l’orologio […]

Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber : Il nuovo Apple Watch Series 4 ha la eSIM integrata e l’unico operatore che permette di usarlo al 100% è Vodafone con il piano tariffario OneNumber Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber Il nuovissimo smartWatch di Apple, l’Apple Watch 4 tra le tante novità introdotte ha l’esclusiva eSIM che permette di usare l’orologio […]

Teardown Apple Watch 4 : Bello fuori - bello dentro : Già smontato il nuovo Apple Watch 4 che mostra come all’interno sia bellissimo e ben assemblato in pochissimo spazio Teardown Apple Watch 4: bello fuori, bello dentro iFixit ha smontato il nuovo Apple Watch 4 e mostra come Apple curi moltissimo l’assemblaggio che è curato nei minimi particolare e Watch Series 4 è bello fuori […]

Teardown Apple Watch 4 : Bello fuori - bello dentro : Già smontato il nuovo Apple Watch 4 che mostra come all’interno sia bellissimo e ben assemblato in pochissimo spazio Teardown Apple Watch 4: bello fuori, bello dentro iFixit ha smontato il nuovo Apple Watch 4 e mostra come Apple curi moltissimo l’assemblaggio che è curato nei minimi particolare e Watch Series 4 è bello fuori […]

Caricabatteria combinato iPhone e Apple Watch : quale comprare : Uno degli accessori più interessanti e particolare da abbinare allo smartphone è proprio lo smartWatch. Grazie a quest’ultimo, infatti, è possibile rispondere alle chiamate, dare un’occhiata alle notifiche ricevute, controllare i passi e fare molto altro ancora direttamente dal polso senza tirar fuori il telefono dalla tasca dei jeans o dalla borsa. Il miglior compagno “di avventura” dell’iPhone è senza dubbio ...

Apple Watch : come funziona il rilevamento delle cadute : Durante il tradizionale keynote annuale di Apple dedicato ai nuovi iPhone è stata presentata anche la serie 4 di Apple Watch. Questa nuova gamma di accessori è stata studiata tutta intorno al monitoraggio della salute e fra le feature che spiccano maggiormente, oltre al sistema per eseguire un ECG, troviamo il rilevamento delle cadute. Di cosa si tratta Questa volta gli ingegneri Apple sono stati coinvolti in uno studio alquanto bizzarro, non ...

Apple Watch : come usare “alza per parlare” con Siri : WatchOS 5 ha portato con sé diverse novità rispetto alle versioni precedenti riuscendo a catalizzare senza particolari difficoltà l’attenzione degli utenti. Il nuovo sistema operativo, unito alla presentazione di Apple Watch Serie 4, sembra infatti aver superato in popolarità anche i nuovi iPhone, con ordini molto più alti rispetto al passato. Fra le nuove funzionalità spicca sicuramente la possibilità di utilizzare la modalità “alza ...