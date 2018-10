Antonella Clerici a La Prova del Cuoco | lei su Instagram toglie ogni dubbio

“Si dice che…”. Lo ‘scandalo’ che investe Antonella Clerici e prova cuoco : I numeri, i dati di ascolto, relativi alle nuove puntate del programma condotte da Elisa Isoardi non sono stati dei migliori e rispetto alle edizioni condotte da Antonella Clerici il calo registrato ha fatto saltare sulla sedia i vertici Rai. Prendere il posto della Clerici non è stato facile, perché Antonellina non solo ha creato “La prova del cuoco” – facendo nascere in Italia un nuovo genere televisivo – ma lo ha anche plasmato a sua immagine ...

Antonella Clerici non è più alla Prova del Cuoco ma la Rai la paga lo stesso : Antonellina se n’è andata dopo 18 anni in grande stile, lasciando nelle mani di Elisa Isoardi la conduzione dello storico programma di cucina del daytime di Rai uno, ma continuerebbe a percepire dalla Rai un compenso di 230mila euro. Per la Clerici, il servizio pubblico spenderebbe circa 2 milioni di euro ma in questa cifra, oltre al programma “Portobello” ci sarebbero anche più di 200mila euro per la “Prova del ...

Antonella Clerici e il compenso Rai “fantasma”/ Non conduce più la Prova del Cuoco ma viene pagata lo stesso? : Antonella Clerici e il compenso Rai “fantasma”: non conduce più la Prova del Cuoco ma viene pagata lo stesso? Le ultime notizie sulla conduttrice e il nuovo caso(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Giletti e il flirt con Antonella Clerici : “Mi ha regalato grandi emozioni” : Massimo Giletti torna a parlare del suo grande amore per Antonella Clerici, con cui ha vissuto un’intensa relazione. Oggi la conduttrice è legata all’imprenditore Vittorio Garrone e ha avuto una figlia, Maelle, da Eddy Martens, mentre Giletti è ancora single con alle spalle diversi flirt. In passato però i due sono stati legati da una grande passione che ancora oggi Massimo ricorda con il sorriso sulle labbra. Il presentatore, ospite ...

La ricordate così? Ma Maelle è cresciuta : com’è oggi la figlia di Antonella Clerici : Sono già passati nove anni dal giorno in cui Antonella Clerici è diventata mamma di Maelle. La piccola Maelle è nata il 21 febbraio del 2009 e da quel momento la vita della conduttrice è di certo cambiata. Succede a tutte le mamme e la Clerici in quel periodo viveva la sua bellissima storia d’amore con Eddy Martens. oggi quell’amore non c’è più e accanto ad Antonella c’è Vittorio Garrone ma tra la conduttrice de La prova del cuoco e il ...

Anna Moroni - che fine ha fatto?/ Il braccio destro di Antonella Clerici dopo La Prova del Cuoco : la nuova vita : Anna Moroni, storica spalla di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, è tornata a fare la nonna a tempo pieno, ecco la sua nuova vita lontana dalla televisione.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:22:00 GMT)

Antonella Clerici torna a La Prova del Cuoco. Ma solo su Instagram : Antonella Clerici pubblica sul suo profilo Instagram una foto tra i fornelli de La Prova del cuoco in compagnia di Andrea Mainardi. E riaccende le speranze dei fan. I follower di Antonellina hanno sperato per un attimo che la presentatrice tornasse alla sua storica trasmissione di cucina, da quest’anno condotta da Elisa Isoardi. Ma in realtà non è così. Infatti, la Clerici con quello scatto ha voluto solo omaggiare Mainardi, oggi inquilino ...

Andrea Mainardi entra al GF Vip : parla Antonella Clerici : Grande Fratello Vip: Antonella Clerici fa gli auguri a Andrea Mainardi E’ da poco iniziata la prima puntata della terza edizione del GF Vip. E poco fa sono entrati nella casa più spiata dagli italiani la popolare attrice Jane Alexander e l’ex chef de La Prova del Cuoco Andrea Mainardi. Proprio quest’ultimo ha già fatto molto discutere i numerosi spettatori da casa sui social in quanto in tanti hanno notato una certa somiglianza ...