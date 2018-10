Anticipazioni | Una Vita | Casilda vuole abbandonare Acacias 38 insieme alla madre

Una Vita Anticipazioni : BLANCA aggredisce l’infermiera CASTORA : BLANCA Dicenta (Montserrat Alcoverro), la nuova protagonista di Una Vita, si contraddistinguerà fin da subito per il suo carattere forte e tenace: le anticipazioni indicano che la ragazza, rinchiusa per anni in manicomio per volere della madre Ursula (Montserrat Alcoverro), avvierà una relazione con Samuel Alday (Juan Gareda) e non esiterà a scagliarsi contro colei che le ha dato la Vita. Occhio a ciò che succederà dopo la morte di ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Cayetana scopre che ad uccidere Tirso è stata Ursula : Pochi attimi prima di morire Cayetana scoprirà che a uccidere Tirso è stata Ursula. Correrà da Teresa, agonizzante in terra, per dirle la verità e chiederle un'altra occasione...

Una Vita Anticipazioni - puntate spagnole : Celia darà scandalo ad Acacias : Durante gli episodi di Una Vita che vedremo tra qualche mese noteremo una Celia diversa. La donna, suo malgrado darà scandalo nel ricco quartiere spagnolo. In realtà tutto avrà inizio dalla famosa festa di carnevale, di cui abbiamo ampiamente scritto. Come sappiamo Ursula è stata umiliata per onorare San Paolino. Nell’occasione era usanza mettere al rogo un fantoccio dalle sembianze umane e la Dicenta era stata scelta dai domestici a ...

Anticipazioni Una Vita - Adela ossessionata da Simon : lui la sposa : Anticipazione Una Vita: la confessione inaspettata che Adela fa a Simon Le Anticipazioni di Una Vita annunciano che Adela si mostra sempre più ossessionata dalla storia d’amore nata tra Simon ed Elvira. Da quando la giovane Valverde risulta scomparsa, la suora è comparsa ad Acacias 38 per dare conforto all’ex maggiordomo. La ragazza viene accolta […] L'articolo Anticipazioni Una Vita, Adela ossessionata da Simon: lui la sposa ...

Una Vita Anticipazioni 4 ottobre 2018 : Cayetana non concede il permesso di scavare nei terreni del Collegio per cercare i corpi di Manuela e German. Intanto Ursula, intimorita, assiste al falò di San Paolino.

Una Vita Anticipazioni : scoperte sconcertanti per MARIA LUISA!!! : scoperte sconcertanti in arrivo per la giovane MARIA Luisa Palacios (Cristina Abad) nelle prossime puntate di Una Vita! La fidanzata di Victor Ferrero (Miguel Diosdado) verrà a sapere infatti nel peggiore dei modi della relazione in corso tra il fratello Antoñito (Alvaro Quintana) e la domestica Lolita (Rebeca Alemany). Le anticipazioni segnalano che MARIA Luisa, nel corso di una passeggiata per calle Acacias, assisterà stizzita ad un bacio tra ...

UNA VITA - cosa succede il 4 e 5 ottobre? / Anticipazioni puntata : Anticipazioni puntata 565 di Una VITA di giovedì 4 e venerdì 5 ottobre 2018: Mendez dice a Cayetana che un operaio avrebbe visto seppellire due fagotti nei terreni del collegio e di conseguenza le chiede il permesso di fare degli scavi; Cayetana però non vuole e a quel punto capisce che Ursula la sta mettendo sempre di più alle strette. La servitù intanto prepara il fantoccio di San Paolino con le sembianze di Ursula, che si trova a passare per ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 8-13 ottobre 2018 : ritrovati i resti di German e Manuela! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 8 ottobre a sabato 13 ottobre 2018: il ritrovamento dei cadaveri di German e Manuela! Cayetana nei guai! Anticipazioni Una Vita: Jaime accetta di sposare Ursula! Pablo vuole aggredire Cayetana dopo il ritrovamento dei cadaveri di German e Manuela! Teresa svela a Fabiana di conoscere il suo passato. Antonito da’ il primo appuntamento a Lolita e lei accetta! Cayetana verrà consegnata finalmente ...

Una Vita Anticipazioni : URSULA svela a BLANCA qualcosa di importante! : I telespettatori italiani di Una Vita stanno per fare la conoscenza di BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez), la nuova protagonista della telenovela: nelle puntate in onda su Canale 5 nei prossimi giorni, URSULA (Montserrat Alcoverro) avrà infatti bisogno di un alibi per togliersi di dosso l’accusa sulla morte del piccolo Tirso (David Moreno) e svelerà al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) l’esistenza di BLANCA, la figlia ...

Una Vita Anticipazioni 3 ottobre 2018 : Raccolta la testimonianza di Ursula, Mauro e Teresa proveranno a convincere Felipe a riferire a Mendez quanto scoperto, affinché si procuri un’ordinanza per l’esumazione delle salme.

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3 - Anticipazioni quinta puntata del 9 ottobre : Martedì 11 settembre su Rai 1 è iniziata la terza stagione della fiction Una PALLOTTOLA nel CUORE, dunque il giornalista Bruno Palmieri è di nuovo in onda con sei nuovi gialli e altrettante indagini su casi ambientati a Roma. Location delle investigazioni di questa terza annata sono alcune delle più pittoresche ambientazioni della Capitale, come il Getto, Trastevere e il Bioparco. Ancora una volta, accanto al protagonista Gigi ...

Una Pallottola nel Cuore 3 : Anticipazioni quinta puntata del 9 ottobre 2018 : Una Pallottola nel Cuore 3 Casi più forti ed appassionanti, una dose più massiccia di azione poliziesca e inaspettati colpi di scena. Sono questi i principali elementi di novità di Una Pallottola nel Cuore 3, la serie tv con protagonista Gigi Proietti nei panni di Bruno Palmieri, raffinato cronista di nera che indaga su alcuni vecchi casi irrisolti che hanno insanguinato la Capitale. Ad affiancarlo nelle indagini, come sempre, il fedele ...