Allerta Meteo “rossa” in Sardegna | scuole chiuse in alcuni comuni del Cagliaritano

Maltempo al Sud - piogge torrenziali : nuova Allerta Meteo di Estofex - allarme estremo per le zone Joniche : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Sud Italia, la Sicilia meridionale e il Mar Ionio, principalmente per piogge intense e forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 1 per nubifragi, invece, per il Mar Tirreno e le aree circostanti. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di ...

Anci Calabria - Callipo : «Scuole chiuse? Con questo sistema di Allerta Meteo non possiamo fare altro» : «Scatta una nuova allerta meteo arAncione e molti Comuni calabresi decidono di chiudere le scuole per seguire alla lettera i protocolli di sicurezza. Una scelta ineccepibile che però vuole anche essere una provocazione, perché mette in evidenza i limiti di un sistema che, come abbiamo più volte ribadito, necessità di essere rivisto». Così il presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, ha voluto sottolineare l’adozione da parte di numerosi ...

Allerta Meteo 4 Ottobre Sud Italia : elenco comuni con scuole chiuse per il maltempo : Allerta meteo 4 Ottobre: scuole chiuse in numerosi comuni La persistenza del vortice depressionario collocato a ridosso del Nord-Africa continua ad alimentare instabilità atmosferica al centro-sud,...

Allerta Meteo - dal cielo acqua a catinelle : il bollettino della protezione civile : Allerta rossa in Sardegna, Allerta arancione su Calabria, Basilicata e Puglia. Le precipitazioni saranno accompagnate da...

Allerta Meteo Rossa Sardegna Orientale 4 Ottobre 2018 : La protezione civile, base dei fenomeni previsti e in atto, ha emesso una Allerta Meteo Rossa, per rischio Idrogeologico, sulla parte Orientale dell’Isola. Avviso Condizioni Meteorologiche Avverse Nella giornata di domani (4/10/2018) precipitazioni diffuse a carattere temporalesco interesseranno la Sardegna Orientale e meridionale.Il fenomeno risultera’ particolarmente intenso sulla parte sud-Orientale dell’isola con ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il Sud : Giovedì 4 Ottobre criticità rossa in Sardegna - arancione in Puglia - Calabria e Basilicata : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere influenzata da un‘ampia area di bassa pressione, che continuerà a determinare condizioni di tempo molto instabile sulle regioni meridionali, in particolare sui settori ionici, e sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità rossa sul versante orientale : Nuova ondata di Maltempo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un’Allerta dalla mezzanotte di giovedì 4 fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Sono previste precipitazioni diffuse a carattere temporalesco e di forte intensita’ sulla parte orientale e meridionale dell’Isola. Venti forti da nord-est soffieranno lungo la costa orientale e settentrionale. Elevata criticita’ per rischio idrogeologico (codice rosso) ...

Allerta Meteo Sicilia : piogge intense e vento forte : La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. “Si prevede – si legge nell’avviso – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni risulteranno più frequenti sulle aree ioniche e saranno accompagnate da rovesci di forte ...

Allerta Meteo Calabria - anche domani scuole chiuse a Catanzaro : “criticità arancione” [DETTAGLI] : Continua il maltempo in Calabria, dove la Protezione Civile ha confermato l’Allerta arancione. scuole ancora chiuse domani a Catanzaro. Il sindaco Sergio Abramo, infatti, alla luce di una nuova Allerta Meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per tutta la giornata di domani – indicando un “livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano ...

Allerta Meteo senza fine : 'Venti forti e mare agitato' : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo gialla per piogge e temporali a partire dalle 14 di oggi e fino a mezzanotte sulle zone 7 e 8, tra Tanagro e Basso ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : scuole chiuse in molti comuni anche Giovedì 4 Ottobre [ELENCO] : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire con veemenza il Sud Italia con forti piogge e temporali che interessano da ore gran parte di Sicilia e Calabria, in modo particolare nelle zone joniche. Già oggi, Mercoledì 3 Ottobre, le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni calabresi e siciliani, a partire dai capoluoghi jonici della Calabria (Catanzaro e Crotone). anche per domani, Giovedì 4 Ottobre, molti sindaci stanno emanando ...

Castellammare - Venti forti e possibili temporali : la Protezione Civile dirama l'Allerta meteo : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre Annunziata - L'ex area Damiano destinata a parcheggio pubblico Trecase - Carabinieri arrestano 34enne ai domiciliari per detenzione di coca a fini spaccio ...