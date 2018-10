Allerta meteo Calabria | criticità arancione | ancora scuole chiuse in diversi comuni

Allerta meteo - nuovo avviso della protezione civile per Venerdì 5 Ottobre : criticità gialla e arancione in 8 Regioni : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico della protezione civile (Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo) ha emesso un nuovo bollettino di criticità per le prossime ore evidenziando il maltempo che anche domani, Venerdì 5 Ottobre, interesserà tutto il Centro/Sud. La criticità risulta di colore giallo e arancione in 8 Regioni, in modo particolare avremo criticità arancione nella Calabria meridionale e jonica, nella Basilicata ...

Allerta meteo Puglia : criticità arancione su Salento e Tarantino : Allerta arancione nel Tarantino e in Salento dalle 18 di oggi e per le successive 48 per rischio idrogeologico, idrologico per temporali ed idraulico localizzato sui bacini del Lato e del Lenne. Allerta gialla su tutti i restanti settori della regione. Lo comunica il centro funzionale decentrato della Protezione civile Regione Puglia. Da oggi e per i prossimi due giorni – è detto nel bollettino di Allerta diramato dalla Prefettura di Bari ...

Maltempo e pioggia a Ragusa : e' ancora Allerta meteo gialla : La protezione Civile della Sicilia annuncia anche per domani, 5 ottobre, il persistere di piogge in tutta l'isola. allerta gialla anche a Ragusa.

Allerta meteo - scuole chiuse Venerdì 5 Ottobre in alcuni comuni del Sud per il terzo giorno consecutivo [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo sta sferzando il Sud Italia e le Isole maggiori, dove in queste ore si sono verificate violente piogge che hanno causato danni e disagi in particolare in Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel versante orientale di quest’ultima infatti era stata emessa per oggi un’Allerta rossa, Allerta che permane anche domani pur con intensità lievemente ridotta (è stata declassata a arancione). Da ...

Allerta meteo in Sicilia : prossime ore con severo maltempo. Nubifragi verse lo Stretto di Messina. : L'Italia continua ad essere interessata da una circolazione depressionaria molto attiva, che influenza con piogge e temporali il centro-sud e in particolare le regioni meridionali della...

Allerta meteo Sardegna : criticità “arancione” per rischio idrogeologico : La Protezione civile della Sardegna ha diramato un avviso che riguarda il bacino Flumendosa-Flumineddu dove “a partire dalle 14 di oggi sino a tutta la giornata di domani, si passa a moderata criticità per rischio idrogeologico (codice arancio) e a ordinaria criticità per rischio idraulico (codice giallo)“. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità “arancione” per rischio idrogeologico sembra essere il primo su Meteo ...

Allerta meteo “rossa” in Sardegna : scuole chiuse anche a Siniscola e Orosei : In conseguenza dell’avviso di Allerta Meteo con criticità “rossa” emessa dalla protezione civile della Sardegna, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse in quasi tutta l’Ogliastra. Istituti chiusi anche nei due centri più importanti della Baronia, Siniscola e Orosei. L’avviso è valido fino alla mezzanotte: eventuali proroghe o modifiche dipendono dalla situazione Meteo e da decisioni e aggiornamenti della ...

Allerta meteo : nubifragi e piogge alluvionali in arrivo al sud - Ecco le zone piu' a rischio : Massima attenzione al maltempo, nubifragi in arrivo tra oggi e domani. Emanata l'Allerta meteo. Un vortice di bassa pressione piuttosto complesso, esteso e stazionario continua ad interessare il...

Allerta meteo Estofex : emanato livello 2 - possibili nubifragi e grandinate : Allerta meteo Estofex - Il maltempo si sposta al Sud. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su massimo di tre) per la...

Allerta meteo “rossa” in Sardegna : scuole chiuse in alcuni comuni del Cagliaritano : A seguito dell’Allerta Meteo criticità “rossa“, diramata ieri per pioggia e temporali dalla Protezione civile della Sardegna, in alcuni comuni del Cagliaritano sono chiuse alcune scuole: la decisione è stata presa dai sindaci dei comuni di Castiadas, San Vito, Escalaplano, Muravera, Silius, e San Nicolò Gerrei che hanno pubblicato sui siti istituzionali gli avvisi e le relative ordinanze. I sindaci invitano i cittadini alla ...

Maltempo al Sud - piogge torrenziali : nuova Allerta meteo di Estofex - allarme estremo per le zone Joniche : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Sud Italia, la Sicilia meridionale e il Mar Ionio, principalmente per piogge intense e forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 1 per nubifragi, invece, per il Mar Tirreno e le aree circostanti. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di ...

Anci Calabria - Callipo : «Scuole chiuse? Con questo sistema di Allerta meteo non possiamo fare altro» : «Scatta una nuova allerta meteo arAncione e molti Comuni calabresi decidono di chiudere le scuole per seguire alla lettera i protocolli di sicurezza. Una scelta ineccepibile che però vuole anche essere una provocazione, perché mette in evidenza i limiti di un sistema che, come abbiamo più volte ribadito, necessità di essere rivisto». Così il presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, ha voluto sottolineare l’adozione da parte di numerosi ...