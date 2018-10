Allattamento al seno | se è naturale non vuol dire che sia facile

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Colgo l’occasione della Settimana mondiale per l’materno (1-7 ottobre) per parlare di un argomento “privato” (anche se in realtà non è solo tale, perché ha a che fare anche con la libertà delle madri, la conciliazione vita-lavoro, la salute presente e futura dei bambini e molto altro). Perché mentre si discute di manovra, reddito di cittadinanza e spread ci sono centinaia di migliaia di mamme solo in Italia – considerando che nascono circa mezzo milione di bambini all’anno – che si stanno confrontando con una pratica certamentema non per questo semplice. La Società italiana di neonatologia (Sin) in questi giorni ha diffuso delle “istruzioni per l’uso” proprio sull’al, che contengono dei dati secondo cui già alla dimissione dall’ospedale il 23% della mamme ha smesso di ...