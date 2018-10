ilfattoquotidiano

: Alienware m15, giocherete più leggeri dopo la dieta ma vi costerà un po’ - Cascavel47 : Alienware m15, giocherete più leggeri dopo la dieta ma vi costerà un po’ - Asgard_Hydra : Alienware m15: sarà il più sottile notebook gaming Alienware e arriverà il 25 Ottobre - Asgard_Hydra : Alienware m15, ultrasottile da gaming con tecnologia Max-Q -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Guardando il nuovo notebook diverrebbe da dire che si gioca megliola, almeno nella teoria. Una delle più prestigiose marche di computer da gioco al mondo infatti ha annunciato un nuovo prodotto, l’m15, che ha una caratteristica principe: è sottile e leggero. Per darvi un’idea, con il coperchio abbassato ha uno spessore complessivo di 2 cm e pesa 2,2 chilogrammi. Meno di alcuni prodotti da ufficio in commercio pubblicizzati come ultrasottili, e persino più sottile del 14% rispetto all’“piccoletto” da 13 pollici. Questa “sottiletta” tecnologica infatti offre un’area di visualizzazione di 15,6 pollici, che è una misura decisamente più indicata per apprezzare al meglio i videogiochi. Mentre gli appassionati di gaming si lucidano gli occhi con il video qui sopra, facciamo notare che se non ...