Alfred Dunhill Links Championship | tornano sul green gli eroi della Ryder Cup Calendario

Golf – Alfred Dunhill Links Championship : cinque azzurri in gara : Eurotour: cinque azzurri in gara all’Alfred Dunhill Links Championship. In campo quattro giocatori che hanno disputato la Ryder Cup e cinque vice capitani Dopo la brillante vittoria del Team Europe a Parigi nella Ryder Cup, in cui Francesco Molinari ha offerto una straordinaria prestazione impreziosita anche da due primati (primo continentale a ottenere quattro punti nei doppi e cinque punti in totale), riprende l’European Tour con ...