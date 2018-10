Al via «I giorni del miele» con l' incubo pesticidi

Riaperto il viadotto di Bologna 53 giorni dopo la grande esplosione : "Abbiamo lavorato giorno e notte" per la riapertura del viadotto sulla A14, all'altezza di Borgo Panigale a Bologna. Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni ...

La verità di Totti sulla notte con Flavia Vento a pochi giorni dalle nozze con Ilary Blasi : Dopo 13 anni, Francesco Totti racconta tutta la verità sulla presunta notte con Flavia Vento a pochi giorni dalle nozze con Ilary Blasi. Era il 2005 e il capitano della Roma si preparava a sposare la showgirl, incinta di Christian, il loro primo figlio, quando su alcuni settimanali uscì un’intervista compromettente. Flavia Vento infatti affermava di aver trascorso una notte di passione con Totti, pronto a tradire la sua Ilary a cui aveva ...

Giornata mondiale del turismo - Uecoop : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni con un crescita del +15% nell’ultimo anno e una spesa che supera i 3,54 miliardi di dollari. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Digital 2018 in occasione della Giornata mondiale del turismo che si celebra il 27 settembre in tutto il mondo e che quest’anno è dedicata proprio alla trasformazione digitale. Il turismo on line – spiega Uecoop – ...

Alla Petronas di Villastellone cercasi ingegnere di F1 : ultimi giorni per candidarsi via social : La persona prescelta sarà in giro per il mondo con il team per undici mesi all'anno. I ritmi della Formula 1 sono veloci e intensi'. Quali sono le funzioni del vostro laboratorio mobile? 'Primo, ...

Crollo ponte - sindaco Genova : progetto c'è - con ok via in 7 giorni : "Il progetto è pronto, quello di Piano, già ingegnerizzato. Ci sono ditte, come la Fagioli, tra le migliori al mondo, pronte. Se ci danno l'ok possiamo partire in 7-10 giorni". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, sulla ricostruzione del ponte Morandi. "Se a ottobre non vedremo delle gru lavorare - ...

Trapani : al via Cous Cous Fest - 10 giorni tra sfide in cucina e spettacoli : Il Cous Cous Fest è un appuntamento internazionale, dalla tradizione ultra ventennale, l'evento di punta del territorio che porta alto il nome di San Vito Lo Capo nel mondo'. L'edizione di quest'anno ...

Genova - ponte Morandi : la demolizione del viadotto forse “tra una ventina di giorni” : Se a Genova “il ponte non viene demolito e rifatto in tempi brevi non si salva ne’ la Regione, ne’ il Comune, ne’ il governo“: lo ha dichiarato in un’intervista al Messaggero il sottosegretario leghista e genovese alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, che ha auspicato che la demolizione possa avvenire entro una ventina di giorni. “Si vince o si perde tutti insieme“, “il ponte vale 250 milioni di ...

Futuro del servizio di elisoccorso : tra pochi giorni l'incontro tra l'assessore Sonia viale e i Vigili del Fuoco : E' stato fissato per i prossimi giorni l'incontro tra l'assessore alla Sanità della nostra Regione, Sonia Viale, ed il Capo Dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco, per parlare della convenzione ...

Consiglio comunale di Capri dice no alle slot machine - macchinette via entro 90 giorni : Capri - Capri isola no slot. Dopo AnaCapri che negli scorsi anni, anche attraverso un referendum popolare, era stato tra i primissimi Comuni italiani a dichiarare guerra alle slot machine e ai ...

via Marina - de Magistris : 'A giorni i lavori affidati alla nuova ditta' : Sul cantiere di via Marina, dove i lavori sono di nuovo fermi, interviene il sindaco Luigi de Magistris: 'Su via Marina c'è stato un incidente di percorso, sul quale il Comune non ha responsabilità. ...

Lotteria Italia 2018 - al via la vendita dei biglietti : quest'anno si vince tutti i giorni : Sarà abbinata alla trasmissione Rai "Soliti Ignoti". In palio anche un premio giornaliero da 10.000 euro che viene assegnato...

