Al Milano Film Festival il 5 ottobre è la giornata dell’anteprima italiana

Cucchi - Comune di Milano organizza proiezione gratuita film ‘Sulla mia pelle’. Pd propone una targa - M5s a favore : Il Comune di Milano ha organizzato una proiezione gratuita e pubblica del film “Sulla mia pelle”, la pellicola firmata Netflix e Lucky Red che racconta l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, morto da detenuto nel reparto di medicina protetta dell’ospedale Sandro Pertini di Roma il 22 ottobre 2009. L’evento è in programma per giovedì 4 ottobre alle ore 20 all’Anteo Palazzo del Cinema. La visione ...

'Roma' di Alfonso Cuarón chiude il Milano Film Festival 2018 : Gli spettacoli saranno due, alle 19.30 e alle 22.00 di domenica 7 ottobre, entrambi in Sala Astra di Anteo Palazzo del Cinema. Per maggiori informazioni: www.MilanoFilmFestival.it

Trailers Film Fest dall’11 ottobre a Milano : Si tiene a Milano, per il terzo anno consecutivo e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, presso l’Università IULM Milano e il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, dall’11 al 13 ottobre 2018 il Trailers FilmFest, giunto alla sua sedicesima edizione. Il Festival, diretto da Stefania Bianchi premierà i migliori trailer della stagione cinematografica 2017/18, divisi per ...

Milano Film Festival 2018 - dal 28 settembre al 7 ottobre : Torna, con la XXIII edizione, il Milano Film Festival, guidato dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores in co-direzione con Alessandro Beretta, in corso nel capoluogo lombardo dal dal 28 settembre al 7 ottobre 2018. Il programma è composto dai 2 concorsi internazionali (8 lungometraggi e 38 cortometraggi), 3 nuove sezioni (Ultra Reality, My Screen, Art Cinema), e le diverse rassegne(The Outsiders, Focus Animazione, ...

Milano - film con il telefonino : boom di partecipanti da tutto il mondo : ... organizzare una premiazione con riconoscimenti concreti: ci servono sponsor», ammettono i due organizzatori che lanciano un appello: «Il mondo del cinema è spietato, abbiamo preso tante porte in ...

Fashion Film Festival Milano - il programma completo : La prossima edizione del Fashion Film Festival si svolgerà dal 20 al 25 settembre, in concomitanza con Milano Moda Donna. Dal 21 al 24 settembre, presso l’Anteo Palazzo del Cinema sarà possibile accedere gratuitamente al Festival dove andrà in scena la selezione ufficiale di 200 Fashion Film provenienti da 50 paesi, selezionati fra gli oltre 800 progetti arrivati. Come da tradizione, la giuria internazionale, chiamata a valutare i ...

Alla Triennale di Milano il film Blindly Dancing : La pellicola verrà presentata venerdì pomeriggio, all'interno della Triennale di Milano. Blindly Dancing è stato diretto da Fabio Palmieri per la Notworkingfilms. Protagonista è Elena Travaini, ballerina professionista ipovedente, a causa di un retinoblastoma. Elena nel 2013 ha fondato l'associazione Blindly Dancing per insegnare ovunque la danza con gli occhi bendati, che pratica insieme al suo compagno Anthony Carollo. La sua attività ha ...

Milano Movie Week 2018 - protagonisti anche i film e le serie tv Sky - : Sky Italia sarà presente alla prima edizione dell'evento che promuove il mondo del cinema, dal 14 al 21 settembre nel capoluogo lombardo. Proiezioni in anteprima e première dei nuovi titoli di Sky Atlantic come "Save Me", "Under Pressure" e "Sharp Objects"

Milano Film Festival 28 settembre 7 ottobre 2018 - tutte le anticipazioni : La XXIII edizione di Milano Film Festival, guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores in co-direzione con Alessandro Beretta , in direzione dal 2011, , si svolgerà dal 28 settembre al 7 ...

Lavoro : dal 3/9 Film Festival a Milano : ANSA, - Milano, 28 LUG - La 14/a edizione del Labour Film Festival di Miulano, tra le principali rassegne del genere in Italia, si terrà a Sesto San Giovanni , Milano, , la ex-Stalingrado d'Italia, ...