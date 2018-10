Al Bano Carrisi tra Loredana Lecciso e Romina Power Video | Sono stati anni

AL Bano CARRISI/ "Romina Power? Non era la bellezza che cercavo" (Domenica In) : Doppia presenza per Al BANO, di ritorno nel salotto di Domenica in anche per la puntata di oggi. In molti fan si chiedono se tornerà con Romina Power o Loredana Lecciso(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:51:00 GMT)

AL Bano CARRISI/ Tornerà al fianco di Romina Power o di Loredana Lecciso? (Domenica in) : Doppia presenza per Al BANO, di ritorno nel salotto di Domenica in anche per la puntata di oggi. In molti fan si chiedono se Tornerà con Romina Power o Loredana Lecciso(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 04:48:00 GMT)

Ylenia Carrisi - la figlia di Al Bano e Romina Power è viva?/ Chi l'ha visto ha ricostruito l'identikit : Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power è viva? Chi l'ha visto ha ricostruito l'identikit. E c'è la segnalazione di un uomo, Marck Beck, secondo cui non vuole farsi trovare(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Ylenia Carrisi è viva : perché Al Bano e Romina non rispondono alle provocazioni : “Ylenia Carrisi è viva“, questa la rivelazione che circola da un po’ di tempo sulla prima figlia di Al Bano e Romina, scomparsa il 31 dicembre 1993. L’identikit realizzato da Chi l’ha visto? ha fatto il giro del web dopo le dichiarazioni di un sedicente poliziotto di New Orleans, riprese dal magazine tedesco Frau Aktuell, secondo cui la ragazza sarebbe ancora viva. Poi c’è la testimonianza di un certo Marck ...

Romina Power e AlBano Carrisi - la clamorosa frase di Mara Venier a Domenica in : Dopo la puntata di Domenica In di ieri il pubblico si domanda se Romina Power è single oppure no? La conduttrice Mara Venier alimenta il gossip con una serie di battutine in trasmissione, proprio nei confronti della cantante ex di Albano Carrisi, sua ospite in studio: "Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali". E ancora: "Io ora non posso parlare, ma anche lei è molto impegnata". Massimo riserbo da Romina: la sua ...

“A chi somiglia?”. AlBano jr - il piccolo di casa Carrisi è un ‘ometto’. Eccolo oggi : Albano Carrisi continua ad essere al centro del Gossip. L’addio a Loredana Lecciso, le voci sul ritorno di fiamma con l’ex moglie Romina Power hanno fatto tornare il cantante di Cellino San Marco sull’onda del gossip. Ma a colpire, almeno ultimamente, sono stati i due figli avuti da Loredana Lecciso. Il 5 settembre, in occasione del Festival del cinema di Venezia, il cantante si è presentato sul red carpet insieme a ...

Furto nelle tenute di Al Bano Carrisi : Uno spiacevole episodio ha colto di sorpresa il noto cantautore pugliese Al Bano Carrisi. Nella notte tra il 17 e il 18 settembre una banda di ladri ha fatto irruzione nelle sue tenute di Cellino San Marco in provincia di Brindisi. Per mettere a frutto il colpo, i malintenzionati sono passati dal muro di recinzione retrostante la piscina e la presenza nell'albergo di decine di ospiti non ha costituito per essi alcun deterrente.Sono stati rubati ...

Domenica In - Romina Power e la pugnalata ad AlBano Carrisi : 'C'è un'interferenza...' : Quando si tratta di Romina Power non si può di certo non parlare del suo rapporto con Albano Carrisi . Durante la prima puntata di Domenica In andata in onda ieri, Domenica 16 settembre, la padrona di ...

Romina Carrisi - la 'sconcertante' rivelazione : come la chiamano in famiglia Al Bano - Romina Power e la Lecciso : come chiamano in famiglia Romina Carrisi Junior ? Loredana Lecciso , ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live , si è lasciata sfuggire una indiscrezione forse nota solo agli aficionados del gossip ...