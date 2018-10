laragnatelanews

: Acquistare Videogiochi su disco o digitali? Vantaggi e svantaggi tra negozio fisico e virtuale… - laragnatelanews : Acquistare Videogiochi su disco o digitali? Vantaggi e svantaggi tra negozio fisico e virtuale… - evyna : Acquistare Videogiochi su disco o digitali? Vantaggi e svantaggi tra negozio fisico e virtuale… - Eurogamer_it : Ecco l'occasione giusta per acquistare #FarCry5 -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Gli amanti deio, ancora peggio, i genitori di figli console dipendenti, avranno avuto a che fare almeno una volta nella difficile scelta diun gioco direttamente dalla propria postazione di gioco o in un. Quando ci troviamo davanti alla scelta sulla modalità di acquisto, sorgono i classici dubbi su quale sia la soluzione piùose e dove sia la fregatura optando per una piuttosto che per l’altra. Partiamo dal presupposto cheonline o inhae sin entrambe i casi. Vediamo insieme come decidere per quello che è migliore caso per caso, rassegnandoci che il mondo digitale va veloce e volenti o nolenti ci ingloba tutti. Iniziamo con il dire che chi ha a casa una connessione veloce e di ultima generazione opta più facilmente per la scelta dell’acquisto online, trovandosi in poche mosse a giocare ...