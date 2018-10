500Tony | il rapper rom dello scandalo Cosa è successo al padre

caffeinamagazine

: RT @SkyTG24: Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via Bonfandini: sei arresti - MirkoRefatti : RT @SkyTG24: Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via Bonfandini: sei arresti - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via Bonfandini: sei arresti - SkyTG24 : Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via Bonfandini: sei arresti -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Brutta sorpresa per ilgipsy di soli 9 anni,. Mercoledì 3 ottobre, al campo rom di via Bonfadini, a Milano, hanno fatto irruzione i carabinieri, trovando chili di oro e macchine rubate. Arrestati ile il nonno della piccola celebrità della rete. L’operazione, scattata alle 7 di mattina, è scaturita da una serie di indagini che sono in corso dal 2016 per ricettazione di gioielli, traffico di cocaina e rivendita di automobili rubate, e che hanno portato a 35 arresti. Tra cui, appunto, anche ile il nonno di. Sono i politici a darne notizia: ”Tra gli arrestati anche ildel giovanissimo” ha dichiarato ieri Federica Zanella, la deputata di Forza Italia che a marzo è stata eletta col centrodestra proprio nel collegio uninominale che comprende via Bonfadini, Rogoredo e una delle periferie più critiche di Milano. Nel campo sono ...