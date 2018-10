13 anni al padre che imprigionò sposa-bambina

Minorenne rom promessa sposa - padre condannato a 13 anni di carcere : Ha tenuto sua figlia Minorenne segregata in casa per tre anni, promessa in sposa a un altro uomo. Oggi il tribunale di Firenze l'ha condannato in primo grado a 13 anni di reclusione , per il reato di ...

Firenze - 13 anni al padre che vendette in sposa la figlia/ La segregò in casa cedendola per 15mila euro : Firenze, 13 anni al padre che vendette in sposa la figlia. La segregò in casa cedendola per 15mila euro ad un connazionale che risiedeva in Francia(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:09:00 GMT)

Jia Jia - la bimba di sei anni che ogni giorno si prende cura del padre paralizzato : La bambina ogni mattina si svegli all'alba e - prima di andare a scuola - si prende cura del padre paralizzato aiutandolo a vestirsi, a lavarsi e a fare colazione.Continua a leggere

Droga e sesso con la figlia all'epoca minorenne : presunto padre orco rischia 8 anni di carcere : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

La madre li abbandona Si prende cura del padre disabile a 6 anni : La storia di Jia Jia, che da due anni si prende cura del papà rimasto paralizzato dopo un incidente in macchina

L'affondo del figlio di Walter Zenga : 'Sono 12 anni che non parlo con mio padre' : Zenga figlio contro Zenga padre. Il primo è Andrea, volto nuovo della tv italiana perché protagonista del reality show Temptation Island VIP . Il secondo e più celebre è papà Walter indimenticato ...

“Nessuno ha pagato”. A 11 anni dall’omicidio di Vanessa Russo in una metro romana il grido di dolore del padre : «La vita umana non ha prezzo. Io sono a favore della pena di morte, non è cattiveria ma ci vuole. Lo direi anche se non fosse capitato a mia figlia». Così Giuseppe Russo, il padre di Vanessa, la ragazza uccisa nel 2007 da Doina Matei con la punta di un ombrello, parlava due anni fa ai microfoni di ‘La Zanzara’. Sono passati 11 anni ma il dolore è sempre lo stesso. Vanessa Russo oggi avrebbe 34 anni, forse farebbe l’infermiera, ...

Bernhard e Maria - orrore a Licata/ 5 anni da ‘padre e figlia’ ma sono amanti : l’orco e la ragazza schiava : orrore a Licata: Bernhard e Maria, 5 anni da padre e figlia ma erano amanti. Ultime notizie, a Pomeriggio 5 la storia dell'orco e della ragazzina resa schiava sessuale(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:28:00 GMT)

morto Charles Aznavour - il padre degli chansonnier aveva 94 anni : Charles Aznavour è morto . Il cantante francese di origini armene, monumento della canzone francese, aveva 94 anni. La vita e la carriera. Nato a Parigi nel 1924 da immigrati di origine armena, ...

Imola - studentessa chiede al padre quaderni e uno zaino : lui la picchia. Bambina di 10 anni le dona 15 euro : Un messaggio che ha colpito molto e che è stato riportato sui social e soprattutto che dà ancora speranze per un mondo migliore.