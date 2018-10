Zona Euro | crescita economica rallenta a causa del manifatturiero

Euro Zona - rallenta lievemente la crescita a settembre : Il settore manifatturiero provoca il rallenta mento della crescita economica dell' Eurozona nel mese di settembre , in cui l'indice ha segnato la più lenta espansione in quattro mesi. La lettura media ...

Manovra - Loeger - Austria - : ministri euro Zona sostengono Tria : Roma, 2 ott., askanews, - L'Eurogruppo 'è una Unione monetaria, siamo una famiglia e dobbiamo risolvere assieme i problemi di stabilità e per questo da parte nostra come ministri sosteniamo Giovanni ...

Euro Zona - frena la fiducia dei consumatori a settembre : Ancora un lieve deterioramento per la fiducia dell'economia di Eurolandia, per effetto del peggioramento delle aspettative delle imprese dell'industria e dei servizi, ma ancor di più del sentiment

Zona Euro - stabile a settembre il clima affari : Il clima affari nella Zona Euro si è mostrato stabile nel mese di settembre , non riuscendo ad invertire il trend di rallentamento rilevato per quattro mesi consecutivi. In base ai numeri forniti ...

S&P taglia stime Pil Italia a 1 - 1% per 2018 - cresce meno anche l'EuroZona : S&P taglia ancora, a distanza di pochi mesi, la stima del Pil Italiano dal precedente 1,3% a 1,1% per il 2018 e dall'1,2% all'1,1% per il 2019. Emerge da una tabella all'interno del report 'Euro ...