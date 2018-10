Zona economica di sviluppo | Lolli prende tempo

Zona Euro : crescita economica rallenta a causa del manifatturiero : Dalla lettura dell'Indice IHS Markit PMI® della Produzione Composita nell'EuroZona finale di settembre, l'economia dell'EuroZona ha segnato la più lenta espansione in quattro mesi. Con 54,1, l'indice ...

San Salvo - 'La Regione assente all'incontro convocato per parlare di Zona economica Speciale' : ...economiche speciali ha ribadito come questa sia l'unica risposta che al momento si possa dare agli imprenditori mentre Smargiassi ha spiegato come attraverso la Zes si possa rilanciare l'economia con ...

EuroZona - nessuno scossone per la crescita economica : ... favorito dalle condizioni ancora favorevoli del mercato finanziario e dalle attese ancora positive, seppure con qualche segnale di indebolimento, sull'andamento dell'economia. E' la fotografia ...

La Campania sarà la prima Zona speciale economica d'Italia : sarà la Campania la prima zona economica speciale dell'Italia, che si aggiungerà così alle oltre 2.700 ZES distribuite in tutto il Mondo, dalla Cina a Dubai, passando per l'India e la Polonia, ma anche Corea Del Nord e Filippine.Il governo di Paolo Gentiloni, in uno dei suoi ultimi atti, aveva disposto l'istituzione di ZES anche nel nostro Paese, con l'obiettivo di incentivare la crescita del Mezzogiorno e attrarre anche investimenti ...

Zona Euro : crescita economica costante ma le aspettative si indeboliscono : 05/09/2018 10:02 Markit ha reso noto che la crescita dell'economia dell'EuroZona ha registrato un cambiamento trasversale nel mese di agosto. L'Indice IHS Markit PMI® della Produzione Composita nell'EuroZona finale ha segnato 54,5, in leggero rialzo rispetto ...

Genova - Martina : governo valuti Zona economica speciale al porto : Genova,, askanews, - "Noi non abbiamo tutte le risposte ma abbiamo proposto una Zona economica speciale per il porto di Genova. Il governo è pronto a dire di sì a questa proposta? Ci lavoriamo insieme ...

Pmi : cresce attività economica EuroZona : ANSA, - ROMA, 23 AGO - cresce l'attività del settore dei servizi e manifatturiero nell'Eurozona ad agosto. L'indice Pmi composto, che monitora l'attività dei due settori, calcolato da Markit, è salito ...

Attivare una Zona economica Speciale per Genova : una risposta con tante domande : È importante la proposta di Attivare una ZES, Zona Economica Speciale, per la città di Genova, colpita dal disastro di ponte Morandi. Siamo di fronte a una catastrofe umana, Economica e sociale, e qualsiasi misura che sia utile per accelerare la ricostruzione del ponte e, soprattutto, della fiducia delle persone è benvenuta.Ma, come ho messo in luce nel mio ultimo libro "Rilanciare l'Italia facendo cose semplici" (Giacovelli ...

Zona economica di Olbia - a settembre il piano della Regione : ... lo sviluppo economico della nostra isola sicuramente passa dal mare e perciò rafforzare il ruolo dell'intera rete portuale può avere un ruolo importante nel rilancio della nostra economia. Per ...

Rallenta la crescita economica dell'EuroZona : "I dati finali del PMI confermano che l'economia dell'Eurozona ha iniziato il terzo trimestre ad passo più lento . A luglio, i tassi di espansione della produzione e dei nuovi ordini sembra abbiano ...