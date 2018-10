Young Signorino ha sposato Jessica Loren Chi è? Svelata l' identità della moglie del

Young Signorino si è sposato con una bionda : stavano insieme da maggio : Qualche mese fa era diventato il fenomeno del momento, ora il suo successo ha avuto un piccolo stop, ma di Young Signorino si continua a parlare: il controverso rapper, sulla cresta dell'onda dall'...

Young Signorino - Relax | Testo - Audio - MP3 : Canzone Young Signorino, Relax: Audio + Testo, video, MP3 Young Signorino, Relax Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Young Signorino è Relax: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Sabato 22 settembre 2018, Young Signorino, il trapper conosciuto per canzoni come Mmh ha ha ha, La danza dell’ambulanza, […]

Young Signorino/ Video - dal coma autoindotto alle droghe : "So che non sto dando un esempio positivo.." : Young Signorino è il trapper più discusso del momento e dopo la sua prima intervista siamo sicuri che le polemiche non mancheranno visto che parla di coma autoindotto e droghe(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:56:00 GMT)

Young Signorino si racconta : 'La droga e il coma auto-indotto mi hanno aiutato' (VIDEO) : Young Signorino ha concesso ai microfoni di Noisey Italia la sua prima vera e propria video intervista, durante la quale ha risposto a domande relative alle più disparate tematiche ricollegabili al suo controverso percorso umano e artistico: dai dissing con i colleghi alla droga, dalla depressione alla ritrovata felicità con la sua fidanzata, dai problemi con l'ex manager al rapporto con i supporter ed i detrattori. Il chiacchierato artista ...

Young Signorino a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita per l’Official Party Live ai Magazzini Generali : Young Signorino a Milano il 29 settembre per un Party esclusivo ai Magazzini Generali. L'evento di Young Signorino a Milano fa parte di un Party studentesco in programma per il 29 settembre prossimo e i biglietti sono disponibili in prevendita al prezzo di 15 euro + 1,22 euro di diritti di prevendita attraverso il circuito Mail Ticket, online e nei punti vendita aderenti al circuito. Il prezzo fa riferimento alla prevendita ridotta sul ...

Dua Lipa ama Young Signorino? : Prima in un tweet (poi cancellato) e poi in una Story sul suo profilo Instagram, Dua Lipa, una delle popstar femminili più apprezzate del momento, ha rivelato di adorare Young Signorino, il più controverso esponente della trap italiana. La popstar non lascia dubbi, pubblicando una foto di Young Signorino accompagnata dalla scritta “I actually love this so much”, “Amo davvero molto tutto questo”. In particolare, Dua Lipa andrebbe matta per il suo ...