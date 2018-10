X Factor 2018 - giovedì parte Strafactor con i nuovi giurati. Ecco chi sono : Lo show per talenti incompresi più divertente di sempre sta per tornare. giovedì 4 ottobre, subito dopo la prima puntata di Bootcamp di X Factor 2018, partirà La nuova edizione di StraFactor . La ...

XFactor 2018 - continua il toto giudice sostituto di Asia Argento. E a Strafactor arrivano Pupo e la Dark Polo Gang : La scelta del nuovo giudice di X Factor sembra essere diventato un piccolo affare di Stato. O di famiglia se dovesse essere Morgan il sostituto di Asia Argento, come scrive Tvblog. Ipotesi che Sky non conferma e non smentisce ma Dagospia, solitamente beninformato, fa sapere che non sarà l’ex marito dell’attrice a ritornare in giuria nel talent show. Sarebbe invece in corsa per la occupare la poltrona vacante dei live Lodo Guenzi de ...

X Factor 2018 : Morgan sostituirà l'ex moglie Asia Argento? : Indiscrezioni rivelano che il cantante, ex compagno dell'Argento, potrebbe tornare a vestire i panni del giudice nel talent di Sky Uno.

Da Elio alla Dark Polo Gang : ecco il cast di «StraFactor 2018» : Strafactor 2018: il castDark Polo GangDark Polo GangDaniela ColluStrafactor 2018: il castGli anti-giudici, l’anti-tavolo, gli anti-concorrenti. È da diversi anni che, ormai, Strafactor coltiva i talenti inespressi, quelli che, per un motivo o per l’altro, non sono riusciti ad arrivare ai Live della competizione canonica perché troppo «avanti». A dare loro una possibilità, una giuria completamente nuova, pronta a valorizzarli come ...

Morgan al posto di Asia Argento ad X Factor 2018 (Anteprima Blogo) : Si è tanto discusso in queste settimane del caso Asia Argento e della denuncia di Jimmy Bennet nei confronti della figlia del grande regista Dario Argento di presunti abusi sessuali ai danni del giovane attore americano. A seguito di queste denunce era arrivato il comunicato di Sky che si riservava di decidere se estromettere dal programma Asia Argento e proprio nelle ultime ore l'azienda televisiva ha diramato un ulteriore comunicato ...

Morgan in giuria a X Factor 2018 al posto di Asia Argento : Si è tanto discusso in queste settimane del caso Asia Argento e della denuncia di Jimmy Bennet nei confronti della figlia del grande regista Dario Argento di presunti abusi sessuali ai danni del giovane attore americano. A seguito di queste denunce era arrivato il comunicato di Sky che si riservava di decidere se estromettere dal programma Asia Argento e proprio nelle ultime ore l'azienda televisiva ha diramato un ulteriore comunicato ufficiale ...

Morgan a X Factor 2018 sostituisce Asia Argento? Gli ultimi aggiornamenti in vista dei Live Show : Morgan a X Factor 2018? Torna prepotentemente sul web la voce della possibilità che sia proprio Morgan a sostituire Asia Argento a X Factor 2018 per i Live Show di prossimo avvio. Tra conferme e smentite già online, è Blogo a condividere nelle scorse ore la notizia del ritorno di Morgan a X Factor 2018 ma tutto è ancora da confermare. L'artista ha già smentito più volte di essere intenzionato a tornare nel programma di Sky Uno. Non è sua ...

XFactor 2018 : in giuria arriva Morgan in sostituzione di Asia Argento. Ecco quando : Morgan arriva a X Factor 2018 in sostituzione di Asia Argento. Per la serie…”a volte ritornano” ritroveremo Marco Castoldi, in arte Morgan come giudice di X Factor per l’ennesima volta! In giuria arriva Morgan al posto di Asia Argento Nei primi anni del talent, quando ancora andava in onda in Rai, il front man dei Blu Vertigo, con Mara Maionchi e Simona Ventura sono stati i giudici del celebre talent musicale che ci ha consegnato cantanti ...

X-Factor 2018 - gli appelli dei vip per il ritorno di Asia Argento come giudice : I colleghi di X-Factor e diversi vip hanno espresso solidarietà ad Asia Argento dopo lo scandalo Bennett e sperano in una reintegrazione nel talent come giudice

X Factor 2018 - Morgan nuovo giudice al posto di Asia Argento : Morgan a X Factor 2018, nuovo giudice ma non troppo Ora possiamo scriverlo con certezza non assoluta ma quasi: a X Factor 2018 Morgan sarà di nuovo giudice al posto di Asia Argento. Una sostituzione in famiglia, se così si può dire, visto che sui due sono stati scritti fiumi e fiumi di inchiostro quando […] L'articolo X Factor 2018, Morgan nuovo giudice al posto di Asia Argento proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2018 Morgan sostituisce Asia Argento? : Qualche giorno prima dell’inizio della dodicesima edizione di X Factor 2018, la produzione ha annunciato tramite conferenza stampa di aver deciso di escludere il giudice Asia Argento dai Live Show. Ora sembra che sarà Morgan a sostituirla. X Factor 2018 Morgan sostituisce Asia Argento? A causa dello scandalo che ha coinvolto Asia Argento, alla sua primissima partecipazione al talent show di Sky Uno, la produzione ha scelto di ...

Morgan in giuria a X Factor 2018 al posto di Asia Argento (Anteprima Blogo) : Si è tanto discusso in queste settimane del caso Asia Argento e della denuncia di Jimmy Bennet nei confronti della figlia del grande regista Dario Argento di presunti abusi sessuali ai danni del giovane attore americano. A seguito di queste denunce era arrivato il comunicato di Sky che si riservava di decidere se estromettere dal programma Asia Argento e proprio nelle ultime ore l'azienda televisiva ha diramato un ulteriore comunicato ...

Asia Argento torna a X Factor 2018? Lo strano messaggio su Instagram : Asia Argento a X Factor 2018? Le ultime da Instagram Asia Argento potrebbe non tornare a X Factor 2018. L’attrice durante le audizioni è piaciuta al pubblico e ha convinto tutti, purtroppo vicende non inerenti al programma hanno portato al suo allontanamento. Da settimane si parla di un suo possibile ritorno nel programma, ma potrebbe […] L'articolo Asia Argento torna a X Factor 2018? Lo strano messaggio su Instagram proviene da ...

XFactor 2018 - Alessandro Gassmann : “Mio figlio in gara? Pensavo avesse messo incinta qualcuna” : “Non mi aveva detto niente”. L’attore Alessandro Gassmann commenta così la decisione del figlio Leo di partecipare a XFactor. “Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se aveva menato qualcuno, se aveva una brutta malattia. A quel punto mi ha detto che aveva passato i provini dei giudici”, ha raccontato l’attore in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando di aver ...