WRC - Rally del Galles 2018 | anteprima ed orari

WRC : doppietta Toyota nel Rally di Turchia : doppietta per il team Toyota GAZOO Racing al Rally di Turchia con Ott Tänak e Jari-Matti Latvala. Grazie a questo risultato ora Toyota è prima nella classifica costruttori del FIA WRC 2018 a tre gare dalla fine del mondiale. Si tratta della terza vittoria consecutiva per Tänak e la Toyota Yaris WRC, ora secondo nella […] L'articolo WRC: doppietta Toyota nel Rally di Turchia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

WRC - Rally di Turchia 2018 - anteprima ed orari : ... sparando a salve e non mettendo definitivamente ko il campionato e l'avversario principale, quell'Ogier in rampa di lancio per il sesto titolo nel WRC e poi persosi per strada assieme a M-Sport. In ...

HMI Italian Rally Team sfodera le Hyundai per il CIWRC e il Rally del Ticino : Per la cronaca, il pilota lariano ha concluso la prima speciale del Rally del Friuli Venezia Giulia terzo dietro proprio a Sossella ed appunto il già citato bresciano vincitore del CIWRC 2017, con un ...

Rally : WRC2 e WRC3 - Italia sul podio : Nella gara di WRC2 in Germania, conclusa ieri insieme alla gara principale di WRC [VIDEO], Jan Kopecky ha portato a termine una notevole rimonta che gli ha consentito la vittoria della gara e la leadership del campionato. Ritrovarsi all'ultima tappa in terza posizione, dopo che il danno subito alla ruota sabato lo aveva fatto scivolare all'ottavo posto, preconfigura un gran lavoro. Vince tutte e tre le prove di domenica per battere il suo ...

Rally WRC Tanak vince in Germania : secondo successo di fila : Ott Tanak trionfa al Rally di Germania. Seconda vittoria consecutiva per l'estone della Toyota che riduce il gap dalla seconda posizione nella generale e rilancia le sue ambizioni per inserirsi nella ...

