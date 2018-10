WhatsApp | la nuova funzione per rispondere in fretta ai messaggi in entrata

WhatsApp Beta aggiunge la nuova funzione “Swipe to Reply” : i dettagli per Android : La versione Beta di WhatsApp è stata aggiornata presentando una nuova funzionalità chiamata “Swipe to Reply” che al momento è disponibile solo su piattaforma Android.Come ci si può aspettare dall’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, gli aggiornamenti del software sono una priorità per gli sviluppatori di WhatsApp per migliorare costantemente l’esperienza d’uso dell’utente.WhatsApp ...

WhatsApp pensa a nuova funzione : ... sarebbe allo studio per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza del social network che viene usato da milioni di persone in tutto il mondo.

WhatsApp si serve della foto profilo : come funziona e come difendersi da questa nuova truffa : WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata nel mondo, anche se ultimamente sta venendo insidiata da Telegram. come spesso accade, questa piattaforma è utilizzata per delle truffe, soprattutto a chi non ha molta ...

WhatsApp : attenzione alla nuova truffa che sfrutta la vostra immagine di profilo : Una nuova truffa, l'ennesima forse, sta girando negli ultimi giorni su molti dispositivi che utilizzano Whatsapp. La nota app di messaggistica istantanea è stata infatti presa di mira per l'ideazione di una nuova tipologia di raggiro che potrebbe adescare non poche vittime. Gia' da alcuni giorni, se non addirittura settimane, molti utenti lamentano di essere stati aggiunti da numeri sconosciuti che hanno cercato più e più volte di impossessarsi ...

WhatsApp - nuova funzione per le notifiche di immagini : tutti i dettagli : Whatsapp, arriva una funzione rivoluzionaria che fa felici gli utenti. Fonte foto: tecnoandroid.it Whatsapp, nuova funzione per le notifiche di immagini: tutti i dettagli Al giorno d'oggi Whatsapp è ...

Dopo Momo è la volta di Olivia - la nuova minaccia per WhatsApp : Dopo Momo, che ha creato non pochi fastidi alle chat di WhatsApp, ecco arrivare Olivia che fingendosi amica di un amico prova a sottrarre i dati degli utenti. L'articolo Dopo Momo è la volta di Olivia, la nuova minaccia per WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Dopo Momo è la volta di Olivia - la nuova minaccia per WhatsApp : Dopo Momo, che ha creato non pochi fastidi alle chat di WhatsApp, ecco arrivare Olivia che fingendosi amica di un amico prova a sottrarre i dati degli utenti. L'articolo Dopo Momo è la volta di Olivia, la nuova minaccia per WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - nuova funzionalità per utenti iPhone : notifiche visibili senza risultare online : Uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati è WhatsApp e, nonostante la folta concorrenza di applicazioni come Telegram o Facebook con Messenger, è sicuramente una delle più apprezzate. Merito degli sviluppatori che costantemente lavorano per migliorarla e renderla più sicura. Ad esempio, il lavoro principale riguarda la sicurezza dei dati personali degli utenti e la lotta alle fake news che molto spesso gli utilizzatori ...

WhatsApp - nuova truffa si aggira sull'app : finti messaggi per il rinnovo a pagamento : WhatsApp è la famosa applicazione di messaggistica che milioni di utenti utilizzano giornalmente per comunicare. Nel corso degli ultimi anni. la piattaforma si è aggiudicata il primato tra tutte le altre app di messaggistica. Grazie alle diverse funzioni offerte e agli aggiornamenti, che puntano a soddisfare le richieste dei clienti, gli utenti la prediligono a tutte le altre piattaforme. L'app dal pallino verde non è però immune ai ...

WhatsApp - circola la nuova bufala sul ritiro della patente per chi usa il cellulare alla guida : Come sappiamo WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo, ma anche quella che maggiormente viene utilizzata per diffondere le bufale e le catene di Sant'Antonio. Proprio negli ultimi giorni sembra

Su WhatsApp gira una nuova bufala sul ritiro della patente per chi usa il cellulare alla guida : WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica che più si prestano alla diffusione di bufale e Catene di Sant'Antonio. Scopriamo insieme l'ultima della serie L'articolo Su WhatsApp gira una nuova bufala sul ritiro della patente per chi usa il cellulare alla guida proviene da TuttoAndroid.

Unicredit - nuova truffa via sms - WhatsApp e mail/ A rischio conti correnti anche per i clienti di Intesa e Bnl : I clienti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e Bnl devono fare attenzione ai tentativi di truffa che possono portare anche allo svuotamento del proprio conto corrente(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:44:00 GMT)

WhatsApp - virus nei gruppi e nuova minaccia/ Falla dimostrata in video : nessun problema nelle chat individuali : WhatsApp, virus nei gruppi: nuova minaccia. Da oggi Falla rende vulnerabili smartphone Apple e Android. Le ultime notizie: messaggi inviati possono essere manipolati per un bug(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:07:00 GMT)

WhatsApp - VIRUS NEI GRUPPI E NUOVA MINACCIA/ Falla dimostrata in video : il team sta lavorando per correggerla : WHATSAPP, VIRUS nei GRUPPI: NUOVA MINACCIA. Da oggi Falla rende vulnerabili smartphone Apple e Android. Le ultime notizie: messaggi inviati possono essere manipolati per un bug(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:06:00 GMT)