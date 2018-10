Volley femminile | Mondiali 2018 | Italia-Cina | sfida campale alle Campionesse Olimpiche!

Italia-Cina in tv - Mondiali Volley femminile : a che ora inizia e su che canale vederla : Giovedì 4 ottobre è il grande giorno di Italia-Cina ai Mondiali 2018 di volley femminile, l’attesissimo big match che mette in palio il primo posto nella Pool B. Le azzurre affronteranno le Campionesse Olimpiche a Sapporo (Giappone) in un incontro fondamentale per il prosieguo del nostro cammino nella rassegna iridate: vincere questa partita significherebbe aumentare notevolmente le possibilità di qualificazione alla terza fase, una ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Serbia - Russia e Brasile a valanga. La Cina lascia un set - USA costretti al tie-break : Proseguono i Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi erano in programma ben 12 partite valide per la quarta giornata della prima fase, tutte le Nazionali qualificate alla rassegna iridata sono scese in campo. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE OLANDA vs ARGENTINA 3-0 (25-17; 25-17; 25-22), Pool A a Yokohama Arriva la quarta vittoria per le orange che hanno passeggiato sulla piccola ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (4 ottobre). Programma - orari e tv : domani giovedì 4 ottobre si disputano ben 12 partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Tutte le Nazionali scenderanno in campo per concludere la prima fase della rassegna iridata. Torna in campo anche l’Italia per il big match contro la CIna Campionessa Olimpica. Super sfida anche nella Pool C tra la Russia e gli USA, compiti invece agevoli per le altre big: Brasile contro il Kazakhstan, Olanda col ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - le Campionesse Olimpiche ai raggi X. La stella Zhu Ting e tante difese : L’Italia prosegue la propria marcia da imbattuta ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre hanno asfaltato la Turchia e ora si lanciano verso la sfida contro la Cina (domani, ore 12.20) che chiuderà la prima fase della rassegna iridata. Le azzurre si presenteranno all’appuntamento da imbattute e se la dovranno vedere contro le Campionesse Olimpiche in un incontro che metterà in palio il primo posto nella Pool A. ...

Volley femminile - Mondiali 2018 - Davide Mazzanti : “Oggi abbiamo offerto una grande prestazione contro la Turchia” : L’Italia è inarrestabile nei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre continuano a viaggiare a ritmi folli come un treno in corsa che travolge tutto e spazza via la Turchia con un roboante 3-0 (25-19; 25-21; 25-12): quarta vittoria consecutiva della nostra Nazionale in questa rassegna iridata, sono serviti appena 73 minuti per demolire le anatoliche in uno degli incontri più temuti della prima fase. A Sapporo (Giappone) le ragazze del ...

Mondiali Volley 2018 femminile - l'Italia schianta anche la Turchia : Le azzurre fanno 4 su 4 grazie al netto 3-0, parziali di 25-19, 25-21 e 25-12, rifilato alla Nazionale di Guidetti

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina. Programma - orario e tv : L’Italia tornerà in campo giovedì 4 ottobre ai Mondiali 2018 di Volley femminile per affrontare la Cina nell’ultimo incontro della prima fase. La nostra Nazionale sfiderà le Campionesse Olimpiche a Sapporo (Giappone) in un incontro fondamentale per le nostri ambizioni: vincere sarebbe fondamentale per pensare seriamente di continuare il nostro cammino in questa rassegna iridata e di puntare concretamente alla qualificazione alla ...

Volley femminile - domani Italia-Cina : programma - orario e tv. Si gioca a pranzo! : domani l’Italia cerca altre conferme nel quinto incontro della Pool B dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre dopo aver asfaltato letteralmente la Turchia giocheranno ad ora di pranzo contro la Cina e si prospetta una super sfida per le ragazze allenate da Davide Mazzanti. Un test probante per dare ulteriori conferme sulle potenzialità di un gruppo che, per il momento non ha sbagliato nulla, vincendo quattro partite con estrema ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Turchia 3-0 - le pagelle. Danesi granitica - Egonu e Sylla scatenate : le azzurre volano : I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE LA CRONACA DI Italia-Turchia L’Italia ha demolito la Turchia con un roboante 3-0 ai Mondiali 2018 di Volley femminile e ha così infilato la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata. Le azzurre si sono imposte con grande autorevolezza nei confronti delle anatoliche allenate da Giovanni Guidetti. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti scese in campo a Sapporo ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia travolgente - ribaltata la Turchia 3-0! Le azzurre continuano a vincere : L’Italia non si ferma più ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre continuano a viaggiare a ritmi folli come un treno in corsa che travolge tutto e spazza via la Turchia con un roboante 3-0 (25-19; 25-21; 25-12): quarta vittoria consecutiva della nostra Nazionale in questa rassegna iridata, sono serviti appena 73 minuti per demolire le anatoliche in uno degli incontri più temuti della prima fase. A Sapporo (Giappone) le ragazze ...

Mondiali Volley femminile 2018 - risultati e classifiche. Il calendario e i punteggi dai gironi alla finale : I Mondiali 2018 di volley femminile si disputano in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. CLASSIFICHE PRIMA FASE: POOL A (a Yokohama): Paesi Bassi 4 vittorie (11 punti), Giappone 2 vittorie (7 punti), Germania 2 vittorie (6 punti), Camerun 1 vittoria (3 punti), Messico 1 vittoria (3 punti), Argentina 0 vittorie (0 punti) POOL B (a Sapporo): Italia 4 vittorie (12 ...

LIVE Italia-Turchia Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : trionfo delle azzurre!!! Le ragazze di Mazzanti servono il poker in Giappone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) andrà in scena una partita fondamentale per futuro della nostra Nazionale nella rassegna iridata, un eventuale successo contro le anatoliche ci permetterebbe di sognare concretamente l’accesso alla terza fase della competizione e di lanciarsi con maggiore ottimismo verso le super sfide con Cina, Russia e ...

LIVE Italia-Turchia Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurre avanti di due set - grande prestazione! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) andrà in scena una partita fondamentale per futuro della nostra Nazionale nella rassegna iridata, un eventuale successo contro le anatoliche ci permetterebbe di sognare concretamente l’accesso alla terza fase della competizione e di lanciarsi con maggiore ottimismo verso le super sfide con Cina, Russia e ...

LIVE Italia-Turchia Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurre avanti di un set - ottimo inizio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) andrà in scena una partita fondamentale per futuro della nostra Nazionale nella rassegna iridata, un eventuale successo contro le anatoliche ci permetterebbe di sognare concretamente l’accesso alla terza fase della competizione e di lanciarsi con maggiore ottimismo verso le super sfide con Cina, Russia e ...