Volley | allarme schiacciatori in casa Italia | solo 7 azzurri titolari in SuperLega | che

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Filippo Lanza a Perugia, Osmany Juantorena a Civitanova, Luigi Randazzo a Padova, Cristian Savani a Verona, Giacomo Raffaelli a Ravenna, Simone Parodi a Latina, Gabriele Maruotti a Siena. Punto e stop. Sono questi glini che sarannonella prossima, il massimo campionato dimaschile: si tratta di appena 7 giocatori, una vera penuria in ottica Nazionale anche perché la Pantera ha ormai dato il suo addio all’azzurro e l’ex capitano Savani non rientra più nel novero dei papabili. Questo testimonia il verorosso di banda per l’che deve risollevarsi dopo il quinto posto ai Mondiali e che in ottica futuro non può dormire sonni tranquilli. Super Pippo ha cambiatocca, ha lasciato Trento dopo una lunga permanenza e ha sposato la causa dei Block Devils per affiancare Leon: il veneto è già un titolare della ...