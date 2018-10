Volkswagen e Microsoft | alleanza strategica per la connettività in auto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Chestesse virando verso una digitalizzazione del brand era cosa intuibile già dai nuovi modelli fortemente hi-tech della controllata Audi (Q3 e A1 tra quelle presentate a Parigi in questi giorni) e dal servizio di smart mobility a zero emissioni avviato qualche mese fa con il car-sharing di We. Ora, invece, arriva la notizia ufficiale dell’accordo stretto con il colosso dell’informatica,. Le due aziende lavoreranno insieme per portare avanti la trasformazione digitale della Casa tedesca, ilmotive Cloud, il quale gestirà la mobilità ecosostenibile del servizio We e andrà ad implementare il sistema didei prossimi modelli, elettrificati e non. Secondo la casa di Wolfsburg, dal 2020 ogni anno si aggiungeranno più di 5 milioni di vetture completamente connesse ed equipaggiate del nuovo “archivio digitale”: ...