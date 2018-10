Vodafone | tilt della rete mobile in tutto il Nord Italia Migliaia di utenti coinvolti

Codacons - Vodafone in tilt : “Enormi ripercussioni sugli utenti - disservizio grave” : “Disagi a partire dalle prime ore di oggi per i clienti Vodafone. Prima gli utenti del Nord Italia, poi anche Centro e Sud stanno infatti registrando gravi difficoltà sia nella connessione a internet, sia nella ricezione e invio di chiamate. Un problema tecnico che sta avendo enormi ripercussioni sugli utenti“: lo spiega in una nota il Codacons. “Le prime segnalazioni sono arrivate tra stanotte e stamattina presto; l’unica ...

Vodafone in tilt - Nord Italia maggiormente colpito : Blackout della compagnia telefonica Vodafone. Gli utenti possessori di una SIM di questo operatore potrebbero riscontrare problemi sia per la linea voce che per la connessione internet fino alle 16 di oggi pomeriggio.Il servizio non funziona da stamattina e le zone maggiormente colpite sono quelle del Nord Italia, in particolare le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.Sembrerebbe però che adesso il problema stia coinvolgendo anche Roma, ...