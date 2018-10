Vodafone non funziona | disservizio soprattutto al Nord Italia

Vodafone e Ho. Mobile Down Non Funziona - Nessun Servizio 3 Ottobre 2018 : Vodafone e Ho. Mobile Down, non Funziona, “Nessun Servizio”. Segnalati problemi di chiamate e rete internet Vodafone e Ho. Mobile in diverse zone d’Italia 3 Ottobre 2018 Vodafone e Ho. Mobile Down non Funziona, non si connette a internet, Nessun Servizio Vodafone e Ho. Mobile Down in Italia: impossibile chiamare e connettersi ad internet La […]

Vodafone - problemi di prima mattina. Non funziona nel Nord Italia e a Roma : Triste risveglio per gli utenti Vodafone del Nord Italia, alle prese con un malfunzionamento del servizio a causa di un pesante 'down' che interessa in particolare Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma che ha 'colpito' pesantemente anche a Roma.--Un blackout pesante, sia per quanto riguarda la linea voce che per la connessione internet. I tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare il servizio appena possibile. Nelle ultime tre ore ...

Vodafone e Ho. Mobile Down Non Funziona - Nessun Servizio 3 Ottobre 2018 : Vodafone e Ho. Mobile Down, non Funziona, “Nessun Servizio”. Segnalati problemi di chiamate e rete internet Vodafone e Ho. Mobile in diverse zone d’Italia 3 Ottobre 2018 Vodafone e Ho. Mobile Down non Funziona, non si connette a internet, Nessun Servizio La giornata per gli utenti Vodafone e Ho. Mobile non si apre nel migliore dei […]

Inattesi problemi Vodafone il 3 ottobre : non funziona il servizio - le zone interessate : Irrompono i probblemi Vodafone in queste primissime ore del 3 ottobre. Davvero un brusco risveglio per tutti i possessori di una SIM dell'operatore rosso che in questi minuti stanno constatando il non funzionamento assoluto del servizio, sia per quanto riguarda la linea voce che per la connessione internet. Un down completo e fastidiosissimo che davvero in pochi si sarebbero aspettati.-- La situazione, al momento di questa ...

TIM - nuove offerte da non perdere per sfidare Vodafone - Wind e Iliad - Costi e dettagli promozioni 'Operator attack' : TIM, nuove offerta da non perdere per sfidare Vodafone, Wind e Iliad. Fonte foto: feedrssreader.com TIM, nuove offerte da non perdere per sfidare Vodafone, Wind e Iliad - Costi e dettagli promozioni '...

Offerta Vodafone Special Minuti : 30 GB di traffico dati a 7 euro per i clienti Iliad e non solo : Dalla giornata di oggi 27 settembre 2018 si potrà attivare l’Offerta Vodafone Special Minuti declinata in due tagli, uno da 30 GB e uno da 20 GB di traffico dati. Queste due promozioni sono “operator attack” cioè no possono essere attivate da tutti, ma solo da chi proviene da determinati operatori. Andiamo a vedere nello specifico sia l’Offerta Vodafone Special Minuti 30 GB sia l’altra Offerta omonima ma con 20 GB ...

Regalo da Vodafone / 4 GB gratis - ma non per tutti : ecco come averl : Regalo da Vodafone, 4GB gratis ma non per tutti gli abbonati. Offerta ad hoc con meccanismi di scelta ancora da capire bene. I consumatori intanto sono sempre più confusi.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:38:00 GMT)

ILIAD sfida TIM e Vodafone - offerte da non perdere : battaglia a colpi di promozioni vantaggiose | Costi e dettagli : ILIAD sfida TIM e Vodafone: battagli a colpi di offerte da non perdere - Costi e dettagli ILIAD sfida TIM e Vodafone, offerte da non perdere: battaglia a colpi di promozioni vantaggiose - Costi e ...

ILIAD sfida TIM e Vodafone : battaglia a colpi di offerte da non perdere - Costi e dettagli : ILIAD sfida TIM e Vodafone: battagli a colpi di offerte da non perdere - Costi e dettagli ILIAD sfida a TIM e Vodafone: battagli a colpi di offerte da non perdere - Costi e dettagli L'arrivo di ILIAD ...

Frequenze 5G : TIM e Vodafone migliore copertura ma WindTre non sfigura ed iliad molto bene : Terminate le assegnazioni delle Frequenze per il 5G, TIM e Vodafone a gonfie vele ma WindTre ed iliad si difendono bene con una buona copertura Frequenze 5G: Vediamo come è finita tra TIM, Vodafone, WindTre ed iliad Terminata anche la seconda fase di assegnazione dove durante la settimana appena conclusa lo scenario è stato completamente […]

Frequenze 5G : TIM e Vodafone migliore copertura ma WindTre non sfigura ed iliad molto bene : Terminate le assegnazioni delle Frequenze per il 5G, TIM e Vodafone a gonfie vele ma WindTre ed iliad si difendono bene con una buona copertura Frequenze 5G: Vediamo come è finita tra TIM, Vodafone, WindTre ed iliad Terminata anche la seconda fase di assegnazione dove durante la settimana appena conclusa lo scenario è stato completamente […]

Lycamobile non scherza : minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G con Vodafone a 6 - 90 euro al mese : Lycamobile, operatore virtuale che opera con rete Vodafone, lancia una nuova offerta per tutti coloro che vogliono effettuare la portabilità del loro numero, attivabile fino al 31 ottobre 2018 (salvo proroghe). L'articolo Lycamobile non scherza: minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G con Vodafone a 6,90 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone non resta a guardare e ripropone Special Minuti con 30 e 50 GB a partire da 7 euro : Vodafone risponde prontamente a TIM, riproponendo Special Minuti 30 e 50GB, con prezzi che partono dal 7 euro al mese. L'articolo Vodafone non resta a guardare e ripropone Special Minuti con 30 e 50 GB a partire da 7 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone - offerta da non perdere : minuti illimitati e 50 giga per sfidare TIM - Wind e Iliad | Costi e dettagli : VODAFONE, offerta incredibile: minuti illimitati e 50 giga per sfidare TIM, Wind e Iliad - Costi e dettagli VODAFONE, offerta da non perdere: minuti illimitati e 50 giga per sfidare TIM, Wind e Iliad -...