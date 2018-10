Violenza su donne | inaugurato centro d' aiuto nel bergamasco

La Violenza sulle donne raccontata dagli uomini : “Dietro ogni schiaffo c’è la paura di perderla” : La battaglia culturale contro il femminicidio e la violenza di genere ha prodotto dei risultati: oggi molti uomini maltrattanti hanno raggiunto la consapevolezza del loro problema. E chiedono aiuto a strutture specifiche. "Perché dietro la violenza c'è sempre un'emozione incompresa che va canalizzata".Continua a leggere

'Mai più donne picchiate' : un'attrice vittima di Violenza domestica guida la protesta - FOTO & VIDEO - : Unimamme, cosa ne pensate di questa storia di cui si legge su Il Corriere?

Violenza sulle donne. App per facilitare contatto con i centri antiViolenza : Un’app per facilitare il contatto fra le donne vittime di Violenza e i centri antiViolenza. La presenterà a breve l’assessore

Jimmy Bennett stasera a Non è l'Arena - Giletti : «Ma la nostra battaglia è contro la Violenza sulle donne» : Jimmy Bennett , l'accusatore di Asia Argento , ospite stasera su La7 a Non è l'Arena di Massimo Giletti . Ma Giletti ci tiene molto a chiarire che quest'anno la 'principe' battaglia del suo programma ...

Modena - il centro dice no alla Violenza sulle donne : Mercoledì una manifestazione corale contro ogni forma di discriminazione: dal tango alla performance teatrale

‘Tu sei tutto per me’. Così gli uomini si convincono che la Violenza sulle donne è loro diritto : “Io sono un tipo regolare”, pare abbia detto alla sua vittima l’industriale parmense accusato di aver sottoposto una ragazza di 21 anni a violenze e orribili sevizie. Si tratta di una variante del frasario rituale utilizzato da quegli uomini che vedono la donna come preda da blandire per poi ridurla nelle loro mani. “Tu sei tutto per me”, è il terribile doppio senso celato dietro al richiamo indirizzato alla vittima ...

Quando noi donne diciamo 'no' e nessuno ci ascolta - vince la Violenza : C'era una volta, cioè ieri mattina, alla Stazione Termini... Un signore, sceso dalla metropolitana, si stava perdendo tra la folla. Dicono che a vederlo sembrava una persona normale: abbigliamento sportivo, trolley. Poteva somigliare al mio coinquilino, l'amico che mi paga gli aperitivi, il mio collega, il caro marito di mia sorella. Insomma, uno tra tanti.Un certo tipo di educazione, in questi anni, ha prodotto frutti carnivori: ...

Marocco - entra in vigore una (contestata) legge contro la Violenza sulle donne : Approvata dal parlamento del Marocco lo scorso 14 febbraio, il provvedimento prevede pene più severe per chi commette vari tipi di crimini contro le donne, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Ma la legge non include lo stupro commesso dai mariti o la violenza coniugale, né definisce la violenza domestica.Continua a leggere

Violenza su donne : abusi da sconosciuti - in 1 caso su 3 autore è conoscente (3) : (AdnKronos) - I pochi dati disponibili sul reddito annuo delle donne prese in carico confermano la scarsa o inesistente autonomia economica: il 40,6% non ha un proprio reddito da lavoro e solo il 4,3% dichiara un'entrata superiore ai 25 mila euro l'anno. Tra le quelle registrate extra-sistema, più g

Violenza su donne : abusi da sconosciuti - in 1 caso su 3 autore è conoscente (2) : (AdnKronos) - Da questi dati in particolare, emerge che nei casi di Violenza domestica, il 64,1% delle volte, pari a due terzi, l'autore è il partner della vittima, sia esso coniuge, convivente o fidanzato. Nel restante 27% è l'ex partner. Nei casi di violenze commesse da estranei, invece, il 39,9%

Violenza su donne : abusi da sconosciuti - in 1 caso su 3 autore è conoscente : Milano, 4 set. (AdnKronos) - Nel 2017 sono state 5.892 le donne che si sono rivolte ai centri antiViolenza attivi nella Regione Lombardia. Un dato che evidenzia una crescita rispetto al 2016, quando gli accessi sono stati 5.244 e ancora di più rispetto al 2015, quando sono ne stati registrati 4.317,

Lombardia : Piani - Violenza su donne cresce ma anche coraggio di denunciare (2) : (AdnKronos) - E', rileva l'assessore, "il complesso rapporto tra la donna e l'autore del crimine e le reazioni emotive e psicologiche che la violenza genera nelle vittime, che rendono spesso difficile la sua emersione". Ecco perché "la disponibilità di informazioni puntuali ed aggiornate sulle carat

La Violenza sulle donne dilaga - il Governo dia un segnale : Una mattanza. Fisica e morale. Una vergogna assoluta che richiede una mobilitazione, un impegno costante. La violenza sulle donne sta conoscendo una recrudescenza inaccettabile, da Paese lontano dagli standard occidentali. Il caso di Parma è solo l'ultimo di una serie di aggressioni tragiche, che spesso passano inosservate. Tranne quando l'autore della violenza non è italiano o quando i casi non sono particolarmente efferati. La ...

Indignazione per lo stupro di Jesolo e silenzio per quello di Rimini : la diversa reazione di Salvini alla Violenza contro le donne : Le indagini proseguono, l'Indignazione cresce, ma Matteo Salvini tace. Non un post, non un tweet neanche una parola - e sì che il Ministro dell'Interno è assai attivo sui social. Sulla violenza sessuale che una turista ventenne avrebbe subito a Rimini da due giovani italiani, entrambi studenti della Scuola per allievi agenti di Polizia di Brescia, sabato in un ostello di Marebello, Salvini continua a restare in silenzio. Ha ...